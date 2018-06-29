MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul yapımcısından yangın açıklaması 'Dekorlar tamamen zarar gördü'

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin setinin bulunduğu Beykoz Kundura Fabrikası’nda çıkan yangınla ilgili dizinin yapımcısı Tekden Film yazılı açıklama yaptı.

Diriliş Ertuğrul yapımcısından yangın açıklaması 'Dekorlar tamamen zarar gördü'

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Tekden Film, Beykoz Kundura Fabrikası’nda çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

SETİN DEKORLARI TAMAMEN ZARAR GÖRDÜ
Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde dizi setimizin bulunduğu Beykoz Kundura Fabrikası’nda çıkan yangın, personelimizin ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma hadisesi yaşanmamıştır. Yangın, Beykoz Kundura'da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, Diriliş Ertuğrul setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Kundura Fabrikası Diriliş Ertuğrul

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