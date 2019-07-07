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Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı

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SİNEMA TV  | 07.07.2019 20:25 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan ve Burak Özçivit'in başrolünde oynayacağı Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu. Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni dizinin kanalını açıkladı.

Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı

TRT 1'de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi 4 sezonun ardından final yaparak ekrana veda etti. Dizinin devamı olan ve başrolünü Burak Özçivit'in oynayacağı Diriliş Osman merakla beklenirken, yapımcı Mehmet Bozdağ'dan flaş bir açıklama geldi.

DİRİLİŞ OSMAN ATV EKRANLARINDA OLACAK
Diriliş Osman dizisinin yapımcısı diziseverlere müjdeli haberi resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit'in başrolünü oynayacağı Diriliş Osman dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman’ olarak bu sezon ATV’ de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

diriliş

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