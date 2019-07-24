Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Ertuğrul dizisi başladığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Osmanlı’nın kuruluşunun öncesini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisini Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’i ve Osmanlı’nın kuruluş dönemini işleyecek olan Diriliş Osman dizisi takip edecek. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Osman yayın tarihi ve dizinin oyuncuları hakkında son bilgiler...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen dizinin hazırlıkları devam ediyor ve dizide oynayacak oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Ancak henüz Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna bir cevap verilmiş değil. Yine de yeni sezonda diğer dizileri düşünürsek 2019’un Eylül - Ekim aylarında başlaması beklenebilir.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ

Osman Gazi: Dizinin merkezindeki Osman Bey’i Burak Özçivit canlandıracak.

Rabia Bala Hatun: Osman Gaazi’nin eşini henüz kim canlandıracak açıklanmadı ki diziyle ilgili en merak edilen konulardan biri bu.

Dündar Bey: Osman Gazi’nin amcası Dündar Bey’in yetişkinliğini Ragıp Savaş canlandıracak.

Zühre: Osman Bey'in yengesi Zühre karakterini Ayşegül Günay canlandıracak.