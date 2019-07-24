Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Ertuğrul dizisi başladığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Osmanlı’nın kuruluşunun öncesini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisini Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’i ve Osmanlı’nın kuruluş dönemini işleyecek olan Diriliş Osman dizisi takip edecek. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Osman yayın tarihi ve dizinin oyuncuları hakkında son bilgiler...
Merakla beklenen dizinin hazırlıkları devam ediyor ve dizide oynayacak oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Ancak henüz Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna bir cevap verilmiş değil. Yine de yeni sezonda diğer dizileri düşünürsek 2019’un Eylül - Ekim aylarında başlaması beklenebilir.
Osman Gazi: Dizinin merkezindeki Osman Bey’i Burak Özçivit canlandıracak.
Rabia Bala Hatun: Osman Gaazi’nin eşini henüz kim canlandıracak açıklanmadı ki diziyle ilgili en merak edilen konulardan biri bu.
Dündar Bey: Osman Gazi’nin amcası Dündar Bey’in yetişkinliğini Ragıp Savaş canlandıracak.
Zühre: Osman Bey'in yengesi Zühre karakterini Ayşegül Günay canlandıracak.
Ertuğrul Gazi: Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Gazi’yi canlandıran Engin Altan Düzyatan yerine Ertuğrul Bey’in yaşlılığını başka bir ismin canlandırması bekleniyor.
Bamsı Beyrek: Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer alan Bamsı Beyrek veya Bamsı Alp’i Nurettin Sönmez canlandırıyor.
Turgut Alp: Cengiz Coşkun, yaşlandırma ile bu karakter canlandırmaya devam edecek.
Ögeday Han: Moğal İmparatorluğunun hakanını olan bu karakteri Kaan Çakır canlandırıyor.
Henüz oyuncuları belli olmayan karakterler de şunlar: Savcı; Osman Bey’in çocukları Orhan, Alaeddin Paşa, Melik Arslan Bey; Fatma Hatun, Çobanbey, Pazarlı Bey.
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