Diş ağrısının sebebi kalp krizi çıktı! Uzman isim açıkladı: "Farklı yollarla gösterebilir”

Hindistan’da 57 yaşındaki bir adam, alt sol çenesinde sürekli bir ağrı olduğu için dişçiye gitti. Ne bir şişlik vardı ne de sıcak-soğuk hassasiyeti. Yapılan muayene ve röntgenlerde de herhangi bir diş sorunu çıkmadı.

Ancak hastanın merdiven çıkarken ya da yürürken ağrısının artması, diş doktoru Dr. Krunal Thakker’ın dikkatini çekti. Ayrıca hastanın solgun görünmesi, alnından terlemesi ve nefes almakta zorlanması da başka bir sağlık sorunu olabileceğini düşündürttü.

KARDİYOLOJİYE YÖNLENDİRDİ

Dr. Thakker, problemin “yansıyan ağrı” olabileceğinden şüphelendi. Bu tür ağrılar bazen kalp krizinde göğüs yerine çene, boyun veya kulakta hissedilebiliyor. Bu şüpheyle doktor, hastayı hemen kardiyoloji bölümüne yönlendirdi.

SESSİZ KALP KRİZİ ÇIKTI

Hastanede yapılan testler, hastanın sessiz bir kalp krizi geçirdiğini ve ciddi tehlike altında olduğunu ortaya çıkardı. Acil müdahale ile hasta kurtarıldı. Doktorlara göre, bir gün daha geç kalsaydı hayatını kaybedebilirdi.

Dr. Thakker, “Her çene ağrısı dişle ilgili olmayabilir. Bazen vücut tehlikeyi farklı yollarla gösterir” diyerek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.