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Dış basın bu kediyi konuşuyor! Ankara'nın maskotu oldu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılan Ankara kedisi 'Lokum', 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

Dış basın bu kediyi konuşuyor! Ankara'nın maskotu oldu

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen oturumlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı gerçekleştirilen yaklaşık 50 kediden 'Lokum' yabancı basın mensuplarının bulunduğu kata çıkarıldı.

Dış basın bu kediyi konuşuyor! Ankara nın maskotu oldu 1

KÜLLİYEDEN ÖZEL OLARAK GETİRİLDİ

Ankara kedisi, sevimli hareketleri, beyaz tüyleri ve çift renkli gözleri ile yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu. 'Lokum'un yetiştiricisi veteriner Ayşegül Korkmaz, "Kedimiz, Ankara kedisi ve yurt dışında 'Türk Ankara kedisi' olarak biliniyor. Külliyede yaşıyor ve burada Ankara'yı tanıtmak için basın mensuplarıyla tanıştırılmaya getirildi. O hep burada yaşıyor ve bugün kendisini ve Ankara'yı temsil etmek için burada. Misafirlerimiz olduğu sürece burada olacak; ama sıkılınca gidecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara kedi
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