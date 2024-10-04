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Dış basında gündem Galatasaray! ''300 milyon euroluk takım,Davinson Sanchez ile aynı değerde bir takım tarafından...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 18:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanda 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 9 milyon euro kadro değeri olan Rigas FS ile 2-2 berabere kaldı. Bu alınan beraberlik dış basında geniş yankı uyandırdı. İşte yapılan yorumlar, atılan manşetler...

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftaında Galatasaray deplasmanda Rigas FS'ye konuk oldu.

Aslan, karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen 9 milyon euro kadro değeri olan Letonya ekibi ile 2-2 berabere kalmasıyla dış basın gündemine oturdu.

DIŞ BASININDA GÜNDEM GALATASARAY

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Mücadelenin ardından alınan sürpriz beraberlikle birlikte Avrupa'lı gazeteciler, sarı - kırmızılılar ile ilgili şunları söyledi:

FUTBOLRED: ÇARPILMAK

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"Çarpılmak! Başka bir eşanlamlısı yok. Uzak Litvanya'nın çok mütevazı bir takımının Avrupa'nın en popüler takımlarından birinden puan almasını anlamanın tek yolu bu. Sadece 15 yıl önce kulüpleşen bir futbol okulu olan Riga FS, Kolombiyalı Davinson Sanchez'in ilk on birde başladığı maçta Türkiye'den Galatasaray ile berabere kaldı. Kolombiyalı oyuncu bir asist yaptı ancak bu yeterli olmadı. Tarih senaryoya göre ilerliyordu."

AS: TARİH TEKERRÜR ETTİ

5-Kasımpaşa

"Okan Buruk'un takımı 38. dakikada 2-0 öne geçti ancak Davinson Sanchez ile aynı değerde bir takım tarafından beraberliğe mahkum edildi. Galatasaray, Avrupa Ligi'ne favorilerden biri olarak başladı ancak ilk maç Letonya'da RFS karşısında kabus gibi geçti ve 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçip 3-3 bitirdikten sonra tarih tekerrür etti."

SPORTSA CENTER: SANSASYONEL BİR PERFORMANS

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"RFS yağmur altında sansasyonel bir performans sergiledi ve Galatasaray'dan puan aldı. İlk 45 dakikanın ardından top kontrolü %78-%22 oranında deplasman ekibinin lehineydi."

LSM.LV: BAŞARISIZ ORTALAR YAPMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADILAR

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"RFS, 3 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını oynadı ve yaklaşık 300 milyon avro değerindeki Türkiye şampiyonu Galatasaray'ı ağırladı. Konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen Letonya kulübü karakterini ortaya koyarak geri döndü ve sıralamadaki ilk puanını aldı. Maçın sonlarına doğru Türk baskısı arttıkça zaman çok yavaş ilerledi, ancak başarısız ortalar yapmaktan başka bir şey yapamadılar. RFS maça tutundu ve son düdüğün ardından skor tabelası 2:2 gibi inanılmaz bir skoru gösterdi."

JAUNS.LV: GALATASARAY'I ŞOK ETTİ

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"Muhteşem! RFS, güçlü Galatasaray'ı şok etti ve Türk seyircisini susturarak 0:2'lik tarihi bir beraberlik kazandı! RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Riga'da oynanan maçta turnuvanın favorilerinden Türk kulübü Galatasaray İstanbul ile 2-2 (1:2) berabere kaldı.''

KICKER: BOĞAZA BAGAJLARINDA YETERSİZ BİR SONUÇLA DÖNÜYORLAR

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"Galatasaray'da suratlar asık. Türkiye şampiyonu, sezonun ikinci Avrupa Ligi karşılaşmasında 2:0'lık hak edilmiş üstünlük sayesinde kesin galip gibi görünüyordu, ancak Boğaz'a bagajlarında 2:2'lik yetersiz bir sonuçla geri dönmek zorunda kaldılar."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi galatasaray
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