Dış kulak iltihabı tatilinizi zehir etmesin

İşitme organı ve denge merkezi olan kulak, kendisini çeşitli şekillerde koruyacak farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Acıbadem Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, “ Kulak kanalında normalde bulunan sarı-kahverengi renkli ‘serümen’ dokusu özellikle dış kulak yolunu enfeksiyonlara karşı koruyor. Ayrıca yine buradaki hücreler ‘içten dışa doğru yürüme’ özellikleri sayesinde kulaktaki kirin kendiliğinden atılmasını sağlıyorlar. Burada yapısal ya da dıştan sebeplerle bir aksama olursa öncelikle dış kulak iltihaplanmasının önü açılmış oluyor. ‘Yüzücü kulağı’ da denilen dış kulak iltihabı (eksternal otit) kulağın kendisini temizlemesine imkan veren koruyucu tabakanın çeşitli sebeplerle ortadan kalkması sonucu ortaya çıkıyor. Bunun en sık rastlanan nedeni ise kulak çubuğu kullanmak. Kulak kanalının sık temizlenmesi ve kulak çubuklarıyla kaşınması ne yazık ki bu koruyucu tabakayı ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

KULAĞINIZI KURU TUTUN

Deniz tatiline giden birinin sıkça suyla temas etmesinin kulaktaki nemi artırıyor ve böylece bakterilerle mantarların buraya kolayca yerleşmesine zemin hazırladığını söyleyen Tuncer, şunları kaydetti: