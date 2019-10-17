Dış kulak iltihabıdan korunmanın yolları nelerdir? Dış kulak iltihabı nedir ve belirtileri nelerdir?

Dış kulak iltihabı sık rastlanan bir sorun. Özellikle iyice kurutulmayan ve nemli bırakılan kulak, iltihabın gelişmesine neden olan mikroplar en sevdikleri ortam. İşte bu yüzden banyo ya da yüzme sonrası kulağınızı iyice kurutmayı ihmal etmeyin. Acıbadem Maslak Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Elif Aksoy yol açtığı şiddetli ağrı nedeniyle yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebilen dış kulak iltihabı hakkında bilgiler verdi, bu enfeksiyonlara karşı korunma yöntemlerini anlattı.

NEMLİ ve RUTUBETLİ ORTAMLARI SEVİYOR

Denize veya havuza girilmesine imkan veren sıcak havalar ‘yüzücü kulağı’ da denilen dış kulak yolu iltihabı vakalarının da artmasına neden oluyor. Dış kulak kanalı cildinin ve kulak zarının dış yüzeyinin iltihaplanması demek olan dış kulak iltihabı nemli ve rutubetli ortamları çok seviyor. Kulağı kaşıma isteği yaratan bu durum kaşıma işlemiyle daha fazla travmaya neden oluyor ve enfeksiyonu ağırlaştırıyor.

ENFEKSİYONUN DERECESİNE GÖRE BELİRTİLERDE ŞİDDETLENİYOR

Dış kulak iltihabının oldukça can sıkıcı belirtileri olabiliyor. Şiddetli kulak ağrısı, ödem, kaşıntı, kulakta dolgunluk hissi ve enfeksiyonun derecesine göre yoğunluğu artan akıntı bu belirtiler arasında. İleri derecedeki enfeksiyonlarda yalnızca kulak kanalında değil kulak önü ve arkasında çok şiddetli ağrı, bu bölgelerdeki lenf bezlerinde şişme, kulak çevresinde kızarıklık ve kulak kepçesinde hassasiyet de ortaya çıkabiliyor.