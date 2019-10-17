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Dış kulak iltihabıdan korunmanın yolları nelerdir? Dış kulak iltihabı nedir ve belirtileri nelerdir?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | 17.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Kulaklarımız bizim dış dünyayı algılamamızı sağlayan alıcılardır. Kulak sağlığı ihmal edilmemesi gereken önemli bir husustur. Kulak ağrısı da diş ağrısı kadar dayanılmaz ve şiddetli bir rahatsızlıktır. Peki, sık rastlanan dış kulak iltihabından korunmak için neler yapılmalı ve dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Gelin bu detayların hepsine birlikte bakalım.

Dış kulak iltihabıdan korunmanın yolları nelerdir? Dış kulak iltihabı nedir ve belirtileri nelerdir?

Dış kulak iltihabı sık rastlanan bir sorun. Özellikle iyice kurutulmayan ve nemli bırakılan kulak, iltihabın gelişmesine neden olan mikroplar en sevdikleri ortam. İşte bu yüzden banyo ya da yüzme sonrası kulağınızı iyice kurutmayı ihmal etmeyin. Acıbadem Maslak Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Elif Aksoy yol açtığı şiddetli ağrı nedeniyle yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebilen dış kulak iltihabı hakkında bilgiler verdi, bu enfeksiyonlara karşı korunma yöntemlerini anlattı.

NEMLİ ve RUTUBETLİ ORTAMLARI SEVİYOR

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Denize veya havuza girilmesine imkan veren sıcak havalar ‘yüzücü kulağı’ da denilen dış kulak yolu iltihabı vakalarının da artmasına neden oluyor. Dış kulak kanalı cildinin ve kulak zarının dış yüzeyinin iltihaplanması demek olan dış kulak iltihabı nemli ve rutubetli ortamları çok seviyor. Kulağı kaşıma isteği yaratan bu durum kaşıma işlemiyle daha fazla travmaya neden oluyor ve enfeksiyonu ağırlaştırıyor.

ENFEKSİYONUN DERECESİNE GÖRE BELİRTİLERDE ŞİDDETLENİYOR

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Dış kulak iltihabının oldukça can sıkıcı belirtileri olabiliyor. Şiddetli kulak ağrısı, ödem, kaşıntı, kulakta dolgunluk hissi ve enfeksiyonun derecesine göre yoğunluğu artan akıntı bu belirtiler arasında. İleri derecedeki enfeksiyonlarda yalnızca kulak kanalında değil kulak önü ve arkasında çok şiddetli ağrı, bu bölgelerdeki lenf bezlerinde şişme, kulak çevresinde kızarıklık ve kulak kepçesinde hassasiyet de ortaya çıkabiliyor.

İLK TEDAVİ YÖNTEMİ DAMLA TEDAVİSİ

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Dış kulak iltihaplanmalarında ilk önce kulak yolunun kulak burun boğaz uzmanınca temizlenmesi gerekiyor. Daha sonra kortizonlu ve antibiyotikli kulak damlaları kulak yoluna uygulanıyor. İltihap ilerlemişse ya da hastanın diyabet hastalığı veya bağışıklığını baskılayan başka bir hastalığı varsa ağızdan antibiyotik başlanması da gündeme gelebiliyor. Ayrıca ödem azaltıcı ağrı kesicilerin kullanılması da şart.

İHMAL EDİLİRSE TEDAVİ SÜRECİ UZUYOR

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Dış kulak yolu iltihaplanmalarının erken dönemde fark edilip tedavi edilmesi gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Elif Aksoy, bir ihmal durumunda iltihabın ilerleyeceğine ve çok şiddetli ağrıların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumda da hasta için uzun ve zahmetli bir tedavi gerekebiliyor.

DIŞ KULAK İLTİHABINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Dış kulak kanalı aslında kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahip. Ancak bu bölgeyi nemli bırakmak ya da kulak çubuğu gibi aparatlarla müdahale etmek kulağı enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Elif Aksoy dış kulak iltihabından korunmak için alınması gereken 5 önlemi şöyle sıralıyor:

  • Kulağınızı kulak çubukları ile temizlemeyin ya da kaşımayın.
  • Kulak kirini çıkarmaya çalışmayın.
  • Havuza veya denize girerken kulak tıpası kullanın.
  • Havuz, deniz, duş ve banyo sonrasında kulak kanalının kurutulması çok önemli. Kulaklarınızı ince bir tülbent veya havlu ile kurulayın.
  • Kulağınızı kurutmak için saç kurutma makinesinden de faydalanabilirsiniz. Tabii makineyi düşük ayarda ve 30 santim uzakta tutmak şartıyla!
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