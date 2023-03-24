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Diş Protez (MYO) mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Diş Protez (MYO) Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

04.03.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sektöründe çalışmak isteyen lise mezunlarının sıklıkla araştırdıkları bir akademik program olan Diş Protez (MYO), Meslek Yüksekokulu kapsamında yer alır. Bu bölümün diğer adı ise Diş Protez Teknolojisi olarak bilinir. Söz edilen bu bölümden mezun olan bireyler, diş protez teknisyeni olarak çalışma hayatına atılabilir. Diş protez teknisyenlerinin iş bulabildikleri yerler arasında ise özel ve devlet hastaneleri ile diş protez laboratuvarları bulunur.

Diş Protez (MYO) mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Diş Protez (MYO) Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

İçindekiler

  • Diş Protez (MYO) Bölümü nedir?
  • Diş Protez (MYO) Bölümü eğitim süresi kaç yıl?
  • Diş Protez (MYO) Bölümü dersleri nelerdir?
  • Diş Protez (MYO) mezunları ne iş yapar?
  • Diş Protez (MYO) mezunları iş imkânları nelerdir?
  • Diş Protez (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Yaygın olarak Diş Protez Teknolojisi adıyla da bilinen Diş Protez (MYO) Bölümü, diş hekimleri ile iş birliği halinde çalışan diş protez teknisyenlerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu bölümün Meslek Yüksekokulu kapsamında olduğu bilinirken, derslerinin 4 yarıyıl sürdüğü de söylenebilir. Diş Protez Teknolojisi öğrencileri bu bölümde Meslek Etiği, Sabit Protezler, Maddeler ve Alet Bilgisi gibi derslere katılım sağlar. 4 yarıyıllık eğitimini tamamlayan Diş Protez (MYO) Bölümü mezunları ise hastanelerde, diş kliniklerinde ve diş protez laboratuvarlarında iş bulabilir.

Diş Protez (MYO) Bölümü nedir?

Meslek Yüksekokulu kapsamındaki bölümlerden olan Diş Protez (MYO), diş protez teknisyenlerinin yetiştirilmesini sağlar. Söz edilen bölümün ismi, Diş Protez Teknolojisi olarak da bilinir. Öğretim dili Türkçe olan bu bölüme başvuran öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık senesine katılım sağlayabilir. Diş protez teknolojisinin, diş doktorlarının tedavi planlarına yönelik olarak aldıkları tedbirlerin uygulanmasını sağlayan bir program olduğu söylenebilir. Dolayısıyla diş protez teknisyenleri bu bölümden mezun oldukları takdirde belli başlı konularda uzmanlaşmış hâle gelir. Pek çok kişi tarafından araştırılan Diş Protez (MYO) Bölümünün temel çalışma alanları ise şu şekildedir:

  • Hareketli çene bölgesinde ya da çene ve sabit dişlerdeki protezde problemli olan dişlerin eski işlevini kazanmasının sağlanması
  • Diş ve çene protezine yönelik tedavi planının oluşturulması
  • Çene ve diş protezine yönelik olarak belirlenen tedavi planının takip edilmesi ve bu tedaviye yönelik uygulamaların yürütülmesi

Diş Protez (MYO) Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bir Meslek Yüksekokulu programı olan Diş Protez (MYO) Bölümünde eğitim süresi 2 yıldır. Yani bu bölümde eğitim görmeye başlayan öğrenciler, 4 yarıyıllık dersleri başarıyla tamamlamalıdır. 4 yarıyıl süren Diş Protez (MYO) Bölümü derslerini tamamlayan öğrenciler ise diş protez teknisyeni unvanıyla üniversiteden mezun olabilir.

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Diş Protez (MYO) Bölümü dersleri nelerdir?

Bir diğer adıyla Diş Protez Teknolojisi olarak bilinen Diş Protez (MYO) Bölümünün dersleri, 4 yarıyıl boyunca alınır. 2 senelik bir bölüm olan Diş Protez (MYO) programının dersleri, gerek teorik gerek ise uygulamalı olarak çeşitlenir. Diş Protez Teknolojisi Bölümünde katılım sağlanan temel dersler şu şekilde sıralanabilir:

  • Üniversite Kültürü, Maddeler ve Alet Bilgisi
  • Ağız Çene Anatomisi ve Çiğneme Fizyolojisi, Hareketli Protezler
  • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Diş Morfolojisi
  • Oklüzyon, Ortodonti
  • Sabit Protezler, Meslek Etiği
  • Sterilizasyon, Çene Yüz Protezleri
  • İmplant Üstü Protezler

Diş Protez (MYO) mezunları ne iş yapar?

Ağız ve diş sağlığına yönelik tedavi planları oluşturulurken, diş hekimleri ile diş teknisyenlerinin koordineli bir şekilde çalıştıkları bilinir. Yani diş protez teknisyenleri de diş doktorunun aldığı ağız önlemlerinin hazırlık aşamasında rol alır. Bununla beraber diş protez teknisyenlerinin hazırlanan modelde çıkarılabilir veya sabit olan protezlerin şekillendirilmesini sağladığı da söylenebilir. Diş protez teknisyenlerinin görevleri arasında bulunan diğer uygulamalar ise aşağıdaki gibidir;

  • Üniversite eğitimi boyunca protezler üzerine bilgi edinen diş protez teknisyenleri, protez ürünlerin döküm yöntemiyle çoğaltılması işleminde görev alır.
  • Diş protez teknisyenleri, protezlerin kişiye uygun nitelikte olması konusunda da aktif rol oynar.
  • Hasar görmüş olan yani kırık veya çatlak haldeki protezlerin onarılması da diş protez teknisyenlerinin görevleri arasındadır.
  • Kişiye özel olan diş tedavisinde diş protez teknisyenleri, diş hekimi tarafından planı oluşturulan çeşitli çıkarılabilir ortodontik aletleri hazırlar.
  • Ağız ve diş tedavisinde diş hekimleri tarafından kullanılan farklı ortodontik aletlerin onarım ve bakım işlemlerinin yürütülmesi de diş protez teknisyenlerinin çalışmaları arasındadır.
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Diş Protez (MYO) mezunları iş imkânları nelerdir?

Meslek Yüksekokulu kapsamında olan Diş Protez Teknolojisi Bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin belli başlı özelliklere sahip olmaları önemlidir. Bunlar arasında temel bilimlere yönelik ilgi ve ayırt etme becerisi yer alır. Yine Diş Protez (MYO) Bölümünden mezun olarak diş protez teknisyenliği yapmak isteyen bireylerin sahip olmaları gereken diğer özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  • El-kol kaslarının kuvvetli olması
  • Alçı, kimyasal ya da toza karşı alerjik reaksiyon gösterme durumunun bulunmaması
  • Sakin ve sabırlı olunması
  • Zaman yönetiminde becerikli olunması
  • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve saptayabilme becerisine sahip olunması
  • Renkleri birbirinden ayırt edebilme özelliğine sahip olunması
  • İnce motor becerilerin gelişmiş olması

Gerek özel sektörde gerek ise kamuda görev alabilen Diş Protez (MYO) Bölümü mezunları, aldıkları eğitime bağlı olarak farklı çalışma alanlarında iş bulabilir. Yani diş protez teknisyenleri, hem özel hem de devlet hastanelerinin diş protez laboratuvarlarında çalışabilir. Bununla beraber Diş Protez Teknolojisi Bölümünden mezun olan teknisyenler, özel diş protez laboratuvarlarında da çalışma hayatına başlayabilir. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan diş protez teknisyenlerinin iş imkânları arasında kendi laboratuvarlarını açarak burada çalışmaları gibi bir seçenek de yer alır.

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Diş Protez (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

2 senelik bir Meslek Yüksekokulu bölümü olan Diş Protez Teknolojisi, mezunlarına gerek kamuya gerek ise özel sektöre bağlı olan hastanelerde çalışma olanağı sunar. Dolayısıyla Diş Protez (MYO) mezunlarının temel çalışma alanları, devlete veya özele bağlı olan hastanelerin diş protez laboratuvarları olarak bilinir. Bununla beraber diş protez teknisyenlerinin çalışabildikleri yerler, özel ve kamu olarak ayrı şekilde incelenmelidir. Bu kapsamda "Diş Protez (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?" sorusu aşağıdaki gibi yanıtlanabilir:

  • Kamu hastaneleri
  • Üniversitelere bağlı olarak hizmet sunan üniversite hastaneleri
  • Devlete bağlı olan eğitim ve araştırma hastaneleri

Yukarıda sıralanan maddeler göz önünde bulundurulduğu takdirde, diş protez teknisyenlerinin kamuda iş olanaklarının var olduğu söylenebilir. Özel sektörde çalışmayı planlayan kişiler için "Diş Protez (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?" sorusu ise şu şekilde yanıtlanabilir:

  • Özel hastaneler
  • Ağız ve diş sağlığı merkezleri
  • Özel diş klinikleri
  • Diş protez laboratuvarları
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