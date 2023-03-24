Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

İnsan ilişkileri, iktisat, hukuk ve güvenlik gibi alanlarla ilişkili olan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü deniz işletmecilerinin yetiştirilmesini sağlar. Bu bölümden mezun olan bireyler, özel sektöre ya da kamuya bağlı çalışma alanlarında iş bulabilir. Dolayısıyla bir deniz işletmecisinin limanlardan tersanelere, lojistik firmalarından Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimlerine varan pek çok alanda çalışması mümkündür. Üniversite eğitimini bu bölümde tamamlayan kişilerin iş tanımları kapsamında gemilerin nakliye işlemlerinin yönetimi ile denetiminin sağlanması ve karadaki organizasyonların takip edilmesi yer alır.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü nedir?

Gemilerin nakliye işlemlerinde ve kara organizasyonlarında uzman bireyler görev alır. Dolayısıyla Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünün bu faaliyetlerde görev alacak olan kişilerin yetiştirilmesini sağladığı belirtilebilir. Farklı üniversitelerde yer alan bu bölüm Denizcilik İşletmeleri Yönetimi olarak da bilinir. Gemi finansmanı, brokerliği ve yönetimi gibi çalışmalar da Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından uzmanlık kazanılan alanlar arasındadır. Ayrıca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünde küresel denizcilik üzerine eğitimler de verilir. Yine denizcilik endüstrileri, deniz hukuku, tedarik zinciri ve lojistik gibi alanlara yönelik olan dersler de Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü kapsamında yer alır.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü dersleri nelerdir?

Öğrencilerin deniz hukukundan lojistik gibi alanlara uzanan farklı çalışmalar ile ilkelere yönelik eğitim aldıkları Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünde pek çok derse katılım sağlanır. Bu dersler kapsamında ekonomiye ve güvenliğe dair eğitimler yer alır. Ayrıca iktisat ile hukuk alanlarına yönelik dersler de Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü kapsamında mevcuttur. Sıklıkla araştırılan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi dersleri de bu bağlamda aşağıdaki gibi belirtilebilir:

İşletme, Deniz İşletme Ekonomisi

Gemicilik, Denizde Güvenlik

İktisat, Makro İktisat

Seyir, Denizde Haberleşme

Deniz İşletmeciliği, Deniz İşletme Ekonomisi

Liman Yönetimi, Deniz Taşımacılığı

Yönetim ve Organizasyon, Deniz Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku, Uluslararası Lojistik

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Temelde gemilerin nakliye işlemleri ile bu faaliyetler sonrasındaki kara organizasyonlarında çalışan bireylerin yetiştirilmesini sağlayan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü, 4 yıllık bir akademik disiplindir. Yani bu bölümün dersleri 8 yarıyıl boyunca alınır. 8 yarıyıl boyunca aldığı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi derslerini başarıyla tamamlayan kişiler ise mezuniyet belgelerini almaya hak kazanır. Bu bölümün derslerini başarıyla tamamlayarak mezun olan kişilere "Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Lisans Diploması" verilir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi mezunları ne iş yapar?

4 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü mezunları, denizcilik sektöründe yürütülen operasyonlarda farklı çalışmalara imza atabilir. Bunlar arasında denizcilik sektöründeki kara ve deniz operasyonlarında görev alınması yer alır. Özellikle gemilerde nizam ve yerleşimin sağlanması, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünün mezunlarının görevlerinin başında gelir.

Yine bu bölümden mezun olan kişiler karada da denizcilik sektöründeki organizasyonlara yönelik çalışmaları takip edip yönetmekle sorumludur. Bu bağlamda Deniz İşletmeciliği ve Yönetim Bölümünden mezun olan bireylerin, denizcilik sektöründeki operasyonların karadaki faaliyetlerine yönelik sorunları ortadan kaldırma konusunda da görev aldıkları belirtilmelidir. Dolayısıyla bu bölümden mezun olarak deniz işletmecisi unvanı alan kişiler, özel sektörde ya da kamuya bağlı olan iş yerlerinde çalışma hayatına atılabilir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi bölümü mezunlarının görevleri nelerdir?

Üniversitede Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünden mezun olan bireylerin temel çalışmaları gibi detaylı görev tanımları da sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda bir denizcilik işletmecisinin görev tanımı kapsamında yer alan hususlar şu şekilde detaylandırılabilir:

Çalışılan kurumda para, insan gücü ve malzemenin verimli olarak kullanılmasını sağlama

Gemilerin kar elde edecek şekilde çalıştırılması için yönetim planını düzenleme ve denetleme

Yine gemilerin yolcu ve yük hareketlerine yönelik bağlantı sağlama

Gemilerin yolcu ve yük hareketlerinin organizasyonunu düzenleyip takip etme

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi mezunları iş imkânları nelerdir?

4 yıllık üniversite eğitimini Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünde tamamlayan bireylerin iş imkânları, kamu ve özel sektörde olmak üzere çeşitlenir. Kamuda liman ve denizcilik sektöründe çalışmak isteyen kişilerin, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra KPSS sınavına girmeleri gerekir. Bu bireyler KPSS sınavının ilgili puan türünden başarı elde ettikleri takdirde, deniz işletmecisi olarak tersanelerde ve limanlarda iş bulabilir. "Deniz işletmeciliği ve Yönetimi Bölümü mezunları nerelerde çalışır?" sorusu detaylı bir şekilde aşağıdaki çalışma alanları ile yanıtlanabilir:

Uluslararası lojistik firmaları

Denizcilik sektöründe hizmet veren ticaret firmaları

Gemi acenteleri

Ulaştırma Bakanlığı

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

8 yarıyıllık eğitim sürecini kapsayan bir lisans programı olan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünden mezun olan bireyler, kamuya bağlı olan iş yerlerinde çalışabilir. Bu bağlamda deniz işletmecilerinin çalışma alanlarının detayları da yaygın olarak merak edilir. Deniz işletmecileri kamuda çalışmak istedikleri takdirde Ulaştırma Bakanlığının ilgili pozisyonlarında iş bulabilir. Ayrıca devlete bağlı olan limanlarda da Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi mezunlarının iş bulmaları mümkündür. Bununla beraber tersanelerde bulunan uygun pozisyonlar da deniz işletmecilerinin çalışma hayatına atılmalarını mümkün kılar.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Kamuya bağlı olarak çalışabilen deniz işletmecileri, özel sektörde de pek çok alanda iş bulabilir. Bu bağlamda Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümünden mezun olan bireylerin, özel sektöre bağlı gemi acentelerinde iş bulabildikleri söylenmelidir. Gemi yapım şirketlerinde çalışma hayatına başlayabilen bir deniz işletmecisi, yine özel sektörde lojistik firmalarında da kendisine uygun olan pozisyonlara başvurabilir. Deniz ticaretinin yaygınlığı düşünüldüğü takdirde deniz işletmecilerinin ticaret firmalarında da kendi mesleklerini icra edebildikleri hatırlatılmalıdır.