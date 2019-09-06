Diş sağlığını korumaya yardımcı olan süper besinler

Dişlerimizin en önemli görevinin hiç kuşkusuz beslenme olduğunu dile getiren Diş Hekimi Mahmut Genç, "Vücudumuz için aldığımız gıdalar ilk olarak ağız yoluyla alınır ve dişlerin öğütme ve parçalama fonksiyonu ile sindirilebilir bir hal almaktadır. Genel vücut sağlığımız için besinleri tüketmek ve dengeli beslenmek zorundayız. Tükettiğimiz gıdalar içerisinde dişlerimize son derece yararlı gıdalar olmakla birlikte diş sağlığımızı olumsuz etkileyen gıdalarda bulunmaktadır” diye konuştu.

Diş Hekimi Mahmut Genç, diş sağlığı için faydalı ve zararlı besinleri şöyle sıraladı:

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt, yoğurt ve peynir, diş ve diş eti sağlığımızda birinci sıradaki besinlerdir. Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korumakta ve çürük oluşumunun önüne geçmektedir. Peynirlerin bazik özelliklerinden dolayı ağızdaki asidik ortam nötürlenir ve asitlerin diş çürüğüne neden olması önlenir.

MEYVE VE SEBZELER

Sebze ve meyveler, içerdikleri mineraller ve vitaminler ile diş sağlığını koruyan görev üstlenirler. Diş eti sağlığı için nar ve C vitamini içeren portakal, mandalina gibi meyveler tüketilmelidir. Dişlerin doğal beyazlığına kavuşması için muz kabuğu kolay ve pratik bir yöntemdir. Ancak içerdikleri şeker sebebi ile aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.