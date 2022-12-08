Dışarıdan almaya son: Çıtır çıtır sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?

Simit hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde en pratik yiyecekler arasında bulunuyor. Sıcacık gevrek simidin lezzeti resmen iştah kabartıyor. Sokak simidinin lezzetine bayılanlar bu lezzeti eve de taşımak istiyor. Evde sokak simidi yapmak istiyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Çocukluğunuzun lezzeti sıcacık sokak simitlerinin tadını özlediyseniz bu enfes tarifi evde denemeniz gerekiyor. Oldukça pratik bir şekilde yapılan sokak simidi tarifi yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.
MALZEMELER
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta
1 paket instant maya
3,5 - 4 su bardağı un
Üzeri için:
1/2 çay bardağı su
1/2 çay bardağı pekmez
1 kase susam
TARİF
Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri koyun güzelce karıştırın.
Ardından içerisine yumurtayı kırın ve karıştırın. Bu karışımın içerisine azar azar un ilave edin. Kıvamına göre unu kontrollü ekleyin.
Tuzu da ekleyerek güzelce yoğurun. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin.
Üzerini streç filmle ya da nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Mayalandıktan sonra minik bezeler halinde ayırın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin.
Suyla pekmezi karıştırarak açın. Susamları hafif kavurun soğumaya bırakın.
Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya ardından susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın.
180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar ortalama 25-30 dakika kadar pişirin.
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