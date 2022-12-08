YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Hamur İşi Tarifleri
  4. Dışarıdan almaya son: Çıtır çıtır sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?

Dışarıdan almaya son: Çıtır çıtır sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?

08.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simit hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde en pratik yiyecekler arasında bulunuyor. Sıcacık gevrek simidin lezzeti resmen iştah kabartıyor. Sokak simidinin lezzetine bayılanlar bu lezzeti eve de taşımak istiyor. Evde sokak simidi yapmak istiyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Dışarıdan almaya son: Çıtır çıtır sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 12
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 169kal

Çocukluğunuzun lezzeti sıcacık sokak simitlerinin tadını özlediyseniz bu enfes tarifi evde denemeniz gerekiyor. Oldukça pratik bir şekilde yapılan sokak simidi tarifi yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket instant maya
  • 3,5 - 4 su bardağı un
  • Üzeri için:
  • 1/2 çay bardağı su
  • 1/2 çay bardağı pekmez
  • 1 kase susam

TARİF

  • Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri koyun güzelce karıştırın.
  • Ardından içerisine yumurtayı kırın ve karıştırın. Bu karışımın içerisine azar azar un ilave edin. Kıvamına göre unu kontrollü ekleyin.
  • Tuzu da ekleyerek güzelce yoğurun. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin.
  • Üzerini streç filmle ya da nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
  • Mayalandıktan sonra minik bezeler halinde ayırın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin.
  • Suyla pekmezi karıştırarak açın. Susamları hafif kavurun soğumaya bırakın.
  • Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya ardından susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın.
  • 180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar ortalama 25-30 dakika kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tel tel açılan yumuşacık pastane açması tarifi! Enfes lezzetTel tel açılan yumuşacık pastane açması tarifi! Enfes lezzet
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor
Anahtar Kelimeler:
simit tarifi simit simit nasıl yapılır evde simit nasıl yapılır tarifi yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

“Linci göze alıp ifşa edeceğim” Sosyal medyayı karıştırdı

“Linci göze alıp ifşa edeceğim” Sosyal medyayı karıştırdı

Merak edilen sorulara yanıt verildi! "Seks olacak mı?" sorusu

Merak edilen sorulara yanıt verildi! "Seks olacak mı?" sorusu

Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi

Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi

Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Orijinal gavurdağı salatası tarifi

Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Orijinal gavurdağı salatası tarifi

Gelinim Mutfakta Antalya usulü yörük kebabı tarifi

Gelinim Mutfakta Antalya usulü yörük kebabı tarifi

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.