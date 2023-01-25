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Dışarıdan almaya son: Kandil simidi tarifi! Evde Kandil simidi nasıl yapılır?

25.01.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandillerin vazgeçilmezi olarak görülen Kandil simitleri her Kandilde pastaneleri mis gibi kokutuyor. Ancak bu lezzeti pastanelerden almamıza gerek yok. Evde gevrek Kandil simidi tarifi deneyenleri oldukça mutlu ediyor. Evde Kandil simidi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu lezzeti deneyebilirsiniz.

Dışarıdan almaya son: Kandil simidi tarifi! Evde Kandil simidi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 20
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 118kal

Mahlep katılarak yapılan Kandil simidinin gevrekliği ve mis gibi kokusu gönüllere taht kuruyor. Kandillerin temsili olarak görülen Kandil simidini evde deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor.

MALZEMELER

  • 150 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş) (10 yemek kaşığı)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 5 yemek kaşığı su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı mahlep
  • 4 su bardağı un
  • Üzeri için:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1/4 çay bardağı pekmez
  • 1 çay bardağı su
  • 4 yemek kaşığı susam
  • 4 yemek kaşığı çörek otu

TARİF

  • Derin bir kabın içerisine tereyağ, sıvıyağ, yumurta, su, tuz, şeker, kabartma tozu, sirke, ve mahlebi koyup güzelce karıştırın.
  • Daha sonra, unu azar azar ekleyerek hamurunuzu güzelce karıştırarak yoğurun.
  • Hamurunuz hazır olunca elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle ya da tezgahın üzerinde yuvarlayarak rulo şekli verin.
  • Sonra, uçlarını birleştirip çember şekli verin.
  • Susamlı hazırlamak istediğiniz simitler için hamuru önce su pekmez karışımına batırın.
  • Sonra susam dolu bir tabağın üzerinde her iki tarafını da susama bulayın ve tepsiye dizin.
  • Çörek otlu kandil simitleri için çember şekli verdiğiniz hamurları tepsiye dizip üzerlerine pekmez ile karıştırdığınız yumurta sarısını sürüp çatalla üzerinden geçin ve üzerine dileğiniz kadar çörek otu serpin.
  • Kandil simitlerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Her fırının pişirme süresi farklı olabileceği için simitleri pişerken kontrol etmenizi öneririz.

AFİYET OLSUN!

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