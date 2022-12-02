Dışarıdan almaya son vereceksiniz: Evde kumpir tarifi! Pratik kumpir nasıl yapılır?

Kumpir yediden yetmişe herkesin favori lezzetleri arasında bulunuyor. Dışarıda giderek artan kumpir fiyatları nedeniyle uzun zamandır kumpir yiyemiyorsanız bu lezzeti evde ekonomik ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 2 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı haşlanmış mısır

1/2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin

4-5 adet kornişon turşu

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı ketçap

1/4 çay kaşığı tuz

TARİF Patatesi güzelce yıkayıp kağıt havluyla kurulayın ve iyice kurumasını bekleyin. Kuruyan patatesin üzerini önce bir fırın kağıdı ile sarın.

Patatesi güzelce yıkayıp kağıt havluyla kurulayın ve iyice kurumasını bekleyin. Kuruyan patatesin üzerini önce bir fırın kağıdı ile sarın.

Fırından çıkardığınız patatesi ortadan dikey şekilde kesin ve arzu ettiğiniz kadar tereyağı ilave edin.

Kaşar peyniri ile orta kısımlarını ezin.

Daha sonra kumpirlerinizi bir tabağa alın ve üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin.

Damak tadınıza göre en üste mayonez, ketçap da ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

