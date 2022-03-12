Dışarıdan yemek sipariş etmek yerine size evde yemek yaptıracak ürünler

Yemek yapmak kimi insanlar için pek de kolay değil. Sebzeleri veya etleri yemeğe uygun şekilde doğramak, pişirme derecesine göre pişirmek zahmetli gelebilir. Özellikle soğan doğramak birçok insanın korkulu rüyası. Bu yüzden "Bu zahmete gitmektense dışarıdan hazır söylerim." diyen insan sayısı çok da az değil. Aslında birkaç ürünü mutfağınıza ekleyerek hem dışarıdan yemek söylemenin masrafından kurtulabilir hem çok lezzetli tarifler yaratabilirsiniz. Bu ürünlerin neler olduğunu merak ediyorsanız listemizi mutlaka inceleyin.

1. Tefal Easy Fry Sıcak Hava Fritözü

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Kızartmalar, lezzetli oldukları kadar yapımları da bir o kadar zahmetli. Patates kızartması ya da tavuk… Lezzeti bir kenara nefis görünümlerine bile karşı koymak oldukça zor. Ancak kızartma yaparken sıçrayan yağ ve evi basan ağır kokuyla uğraşmak büyük dert. Siz de bu durumdan şikâyetçi iseniz Tefal Sıcak Hava Fritözü, bütün beklentilerinizi karşılayacak. Cihaz içine koyacağınız az miktarda yağ ve kendi sıcak havası ile yiyeceklerinizi sağlıklı bir şekilde kızartacak. Tavuk, patates ve diğer yiyecekleri el yakmadan kızartmak artık zor değil. 6 porsiyonluk kapasitesi ile hava fritözü; zaman ayarlı, böylece yiyecekleri tam olması gerektiği şekilde kızartıyor. Ürünün ısısı maksimum 200 dereceye ulaşabiliyor.

2. Pratik ve eğlenceli sebze doğrayıcı

Yemek yapmayı seviyorsunuz ama sebze doğramak size zaman kaybı gibi mi geliyor? Yemek hazırlarken acele davranıp sebzeler yerine parmaklarınızı mı kesiyorsunuz? Siz de bu durumlardan şikâyet ediyorsanız Baysa Çok Amaçlı Sebze Doğrayıcı, bu konuda en kullanışlı ürün. Çok fonksiyonlu sebze doğrayıcı ile sebzeler, meyveler; saniyeler içinde istediğiniz büyüklük ve şekilde hazır olacak. Birinci sınıf paslanmaz çelikten üretilen doğrayıcı bıçakları sayesinde ne soğan ne patates doğramak sizi yoracak. Setin içinde 1 adet çıkabilen dilimleme plakası, 1 adet şeffaf saklama kabı, 1 adet gıda tahliye sepeti, 1 el koruması, 1×7 mm mini dicer blade, 1 adet dicer blade, 1 dalgalı bıçak ve 1 ince parçalayıcı yer alıyor.

3. Tüm yemekler kontrol altında: yemek termometresi

Her etin ve sebzenin bir pişme derecesi var. Profesyonel mutfaklarda da ürünler bu pişme derecesine göre hazırlanıyor. Yemeklerinde profesyonel bir dokunuş isteyen, etinin pişme derecesini ayarlayamayanlar yemek termometresi tam size göre. 15 cm boyu ile yemek yaparken elinizi yakmadan yemeğin sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Yemek termometresi 1.5 V pil ile çalışıyor. 300 dereceye kadar ölçüm yapıyor ve kullanıldıktan 10 dakika sonra kendini otomatik kapatıyor. Çelikten yapıldığı için uzun süre kullanım sağlıyor. Dijital ekranı sayesinde rahatça dereceyi görebilirsiniz.

4. Fesleğenli makarna sosu

Kelebek, burgu ya da spagetti fark etmez, gerçek makarna canavarları asla ayrım yapmaz. Dışarıda yediğinizde lezzetiyle sizi bulutların üstüne çıkaran eşsiz makarnaları artık evde yapabileceksiniz. Siz o gün hangi makarnayı yemek istiyorsanız haşlayın ve lezzet işini sosa bırakın. Barilla Sos ile fesleğenin o eşsiz lezzetini her çatalda hissedeceksiniz. Pişirme derdi olmadan, haşlandığı anda makarnaya direkt olarak eklenen bu soslarla siz de lezzet şöleninin tadını çıkarın. Sadece fesleğenli değil birçok çeşidi bulunan soslar arasında karar vermek sizin için çok zor olacak.

5. Tane tane dökülsün: Russell Hobbs Pilav Makinesi

"Türk ve Uzak Doğu mutfağının baş tacı pilavın ayarını tutturmak zor." derler. Russel Hobbs Pilav Makinesi ile bu söz tarih oldu. 2,5 litrelik hacmi ve paslanmaz çelik yapısı sayesinde buharlı pilav makinesi işinizi kolaylaştıracak. Yanmaz yapışmaz yüzeyi sayesinde dibi tutan pilavlara da son. İçinden çıkan spatula ve ölçü kabı ile sevdiklerinize yaptığınız pilavlarla "Mutfakta profesyonel biri mi var?" dedirteceksiniz. Sıcak tutma özelliği, kontrol için kırılmaz cam kapak, sebze ve tavukları pişirmek için ek buhar sepeti ile pilav makinesi sizin için bir makineden daha fazlası olacak.

6. Uzak Doğu mutfağa geliyor: sushi seti

"Sushi yemeyi seviyorum ama evde başarabilir miyim, bilmiyorum." diyorsanız bize kulak verin. Satın alacağınız setin içinde bulunan Bambu mat ve FDA, ISO, Kosher ve IFS sertifikasına sahip vakumlu poşette gönderilen sushi yosunu ile evde sushi yapmak oldukça basit bir işlem haline geliyor. Bambu matı açın, üzerine yosunu serin ve istediğiniz malzemeyi içine koyarak sarın. İste bu kadar basit! Yapacağınız çeşitli sushilerle ya da yeni tarifleri deneyerek siz de evinizi sushi restoranına çevirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken pratik sushi setini satın almak.

7. Cheddar peynir sosu

Makarna, bütün soslarla güzel ama akışkan sarı rengi ve tadıyla cheddar peynir sosu ile daha bir başka. Yeni haşlanmış ve süzülmüş makarna sosla birleştiği an yemeğiniz bir sanat eserine dönüşecek. Peynir soslu makarnanın "Yeme de yanında yat." diyebileceğiniz güzellikte olacağına eminiz; ama siz yemeden ne kadar dayanabilirsiniz, tahmin edemiyoruz. Canınızın peynirli makarna çektiğinde pratik şekilde kullanabileceğiniz cheddar peynir sosu ile mutfakta size herkes "Şefim" diye hitap edecek. Sadece makarna değil kullanmak istediğiniz her yemekte gönül rahatlığı ile sosu tercih edebilirsiniz.

8. Bambu kahvaltı sunum tabağı

Her insanın kahvaltıdan beklentisi farklı. Çok çeşit görüp önce gözlerinizi doyurmak mı yoksa sadece sevdiğiniz kahvaltılıkları mı istersiniz? Cevabınız bu sorulara ne olursa olsun 6 bölmeli bambu kahvaltı tabağı tam size göre. Birden çok bölmesi ile kahvaltıda ya da brunchta yemek istediğiniz ürünler, hem görsel hem lezzet olarak sizi tatmin edecek. Kullanışlı olması sayesinde birçok ürünü rahatça yerleştirebileceğiniz bambu kahvaltı sunum tabağı ile her kahvaltı size özel hazırlanmış gibi hissedeceksiniz. Şık görünümü sayesinde hem kendinizi hem misafirlerinizi şımartabilirsiniz.

9. Mutfakta bir İtalyan: pizza tavası

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Her dışarı çıktığınızda en az bir kez aklınıza gelen pizza, sadece küçüklerin değil biz büyüklerin de favorisi. Maç izlerken kararsız kaldığınız o anlarda veya film izlerken ekran başında "Acaba hangisini seçsem?" diye düşünmeyi bırakın, çünkü pizzayı da dışarıdan söylemenize hiç gerek yok. Çeşit çeşit malzemelerle damağınızı şenlendiren, lezzetli hamuru ile "Bu son dilim." yeminlerini boşa çıkaran bu yemeği Stilevs Multitava Pizza Tavası ile evde de yapabilirsiniz. Ürünün yapışmayan granit yüzeyi ile kusursuz bir iş ortaya çıkarabilirsiniz. Isıya dayanıklı cam kapağı sayesinde pizzayı pişerken izleyebilir, iştahınızı açabilirsiniz. 40 cm genişliği ve 9 cm derinliğe sahip ürün ile siz de evinizin İtalyan pizza ustası olacaksınız.

10. Şipşak öğünler için tost makinesi

Sabah kahvaltılarının kurtarıcısı tost makinesini ne kadar övsek az. Çeşitli malzemelerle hazırlanan tost, yapım kolaylığı ve doyuruculuğu ile herkesin gözdesi. Günün hangi saati olursa olsun özellikle gece gelen "tost perileri" ile alacağınız tost makinesi sayesinde kolayca anlaşmaya varacaksınız. Schafer Tost Makinesi'nin 180 derece açılabilme özelliği ile sadece tost değil çeşitli ızgaralar da yapabilirsiniz. 2000w ısıtma gücüne sahip tost makinesi ile evde kendi barbekü partinizi verebilirsiniz. Ürün özel döküm plakaları sayesinde yapışma ve yanma yapmıyor. Plakalar butonları sayesinde kolayca çıkarılabiliyor. Üst kapak kilitleme mandalını kapatarak yerleştirdiğinizde mutfakta fazla yer kaplamıyor.



