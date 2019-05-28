Mynet Trend

Dişi anakonda, kendi kendine hamile kaldı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

ABD’de, Anna isimli dişi anakondanın, erkek olmadan yavruladığı belirtildi.

Dişi anakonda, kendi kendine hamile kaldı

İngiliz yayıncı kuruluş Daily Mirror’un haberine göre, Bostan’daki New England Akvaryumu çalışanları, Anna’nın tek bir erkeğin olmadığı bir akvaryumda yaşadığını anlattı. Anakondanın çiftleşmeden doğurmasının partenogenez, diğer adıyla döllenmesiz üremeyle mümkün olduğu ifade edildi.

Partenogenez, döllenmemiş bir dişi gametin gelişip yeni bir birey meydana getirmesi olarak biliniyor.

Erkek olmadan üreyen bu anakondanın, tarihte bilinen ikinci vaka olduğu kaydedildi.

Yavru anakondaların büyük kısmının ölü doğduğunu, sadece ikisinin hayatta kaldığını anlatan akvaryum çalışanları, doğan anakondaların, annelerinin genetik klonları olduğunu söyledi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Taciz iddiası otobüsü karıştırdı!Taciz iddiası otobüsü karıştırdı!
Drift yaparken kaldırımdaki yayayı ezdiDrift yaparken kaldırımdaki yayayı ezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anakonda hamile anna abd yavrulamak erkeksiz doğum

En Çok Okunan Trend Haberler

Youtuber Shonduras sosyal medyayı salladı!

Youtuber Shonduras sosyal medyayı salladı!

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

'G.Saray kariyerinin içine etti!'

'G.Saray kariyerinin içine etti!'

İstanbul'da iğrenç olay! Pencereye tırmanıp öptü

İstanbul'da iğrenç olay! Pencereye tırmanıp öptü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 7 kilo 125 gramlık dev mantar bulundu

Gören inanamadı!

Halk otobüsünde taciz iddiası

Taciz iddiası otobüsü karıştırdı!

Drift yaparken kaldırımdaki yayayı ezdi

Drift yaparken kaldırımdaki yayayı ezdi

Tekne az daha minibüsü deviriyordu

Teknenin manevrası minibüsü oynattı

'Dünyanın ilk albino pandası' görüntülendi

'Dünyanın ilk albino pandası' görüntülendi

İp koptu, anneler yere böyle düştü

İp kopunca böyle düştüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.