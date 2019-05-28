Dişi anakonda, kendi kendine hamile kaldı

İngiliz yayıncı kuruluş Daily Mirror’un haberine göre, Bostan’daki New England Akvaryumu çalışanları, Anna’nın tek bir erkeğin olmadığı bir akvaryumda yaşadığını anlattı. Anakondanın çiftleşmeden doğurmasının partenogenez, diğer adıyla döllenmesiz üremeyle mümkün olduğu ifade edildi.
Partenogenez, döllenmemiş bir dişi gametin gelişip yeni bir birey meydana getirmesi olarak biliniyor.
Erkek olmadan üreyen bu anakondanın, tarihte bilinen ikinci vaka olduğu kaydedildi.
Yavru anakondaların büyük kısmının ölü doğduğunu, sadece ikisinin hayatta kaldığını anlatan akvaryum çalışanları, doğan anakondaların, annelerinin genetik klonları olduğunu söyledi.
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