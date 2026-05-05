Marulu poşete koymayın! Yeşillikleri günlerce taze tutan yöntem

Mutfakta sık karşılaşılan sorunlardan biri olan solmuş ve çürümüş salata yeşillikleri için basit ama etkili bir çözüm öne çıkıyor. Otago Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, salata yeşilliklerini doğru şekilde saklamak raf ömrünü ciddi oranda uzatabiliyor.

SALATA YEŞİLLİKLERİNİ GÜNLERCE TAZE TUTAN YÖNTEM

Araştırma sonuçlarına göre, marul ve diğer yeşillikleri saklamanın en etkili yolu hava geçirmez kaplar kullanmak. Bu yöntem, yaprakların nem dengesini koruyarak daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

Buna karşılık, yeşillikleri satın alındıkları açık poşette bırakmak en kötü saklama yöntemi olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, hava geçirmez kap bulunmadığı durumlarda alternatif bir yöntem de öneriyor: Marul yapraklarını kağıt havlu ile birlikte kilitli poşete koymak. Kağıt havlu, fazla nemi emerek yaprakların çürümesini geciktiriyor.

DAHA UZUN SÜRE DAYANIYOR

Özellikle göbek marulu için de benzer yöntemler geçerli. Kağıt havluya sarılarak saklanan marulun, buzdolabında açık şekilde bırakılanlara kıyasla 4,5 kata kadar daha uzun süre dayanabildiği belirtiliyor.

Ayrıca solmuş marul yapraklarını yeniden canlandırmak da mümkün. Uzmanlara göre, yaprakları yaklaşık 20 dakika soğuk suda bekletmek, eski canlılığını büyük ölçüde geri kazandırabiliyor.