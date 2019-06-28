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Dışı zehirli içi lezzetli! İskorpit balığı 20 liradan satılıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, dışı zehirli, içi lezzetli olarak bilinen iskorpit balığı, kilogramı 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, balığın hamsi, palamut, istavrit gibi lezzetli olduğunu söyleyerek, “Bazı vatandaşlar bu balığın çorbasını yaparak içiyorlar” dedi.

Dışı zehirli içi lezzetli! İskorpit balığı 20 liradan satılıyor

Karadeniz'de av sezonunun sona ermesinin ardından kıyı balıkçıları tarafından avlanan iskorpit, yaz aylarında tezgâhlarda en çok tüketilen balık oldu.

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Görünüşü ile insanların dokunmaya bile korktuğu dışı zehirli içi lezzetli olarak bilinen iskorpit, kilosu 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, dikenleri nedeniyle insanların ellemeye çekindiği iskorpitin lezzeti dolayısıyla vatandaşın yaz aylarında en çok tükettiği balık türü olduğunu söyledi

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İskorpit balığının hamsi gibi özel müşterileri olduğunu ifade eden Yazgan, "Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü. Hamsi, palamut, istavrit gibi çok tüketilen balıklardan çok daha lezzetlidir. Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar” dedi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak iskorpit balığı

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