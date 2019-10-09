Dişlerdeki boşluklar nasıl kapatılır? Sadece 30 dakika sürüyor! İşte yöntemleri...

Diestema olarak adlandırılan; dişler arasında boşluk bulunması durumu, birçok kişinin sosyal hayatının yanı sıra, bu sıralar çok popüler olan sosyal medya hayatını da olumsuz yönde etkileyen bir problemdir. Günümüzde kullanılan materyallerin gelişmesiyle birlikte özellikle, “anterior” olarak adlandırdığımız, ön bölgede bulunan dişler arasındaki boşluklar; tek seansta bile kapatılıp, estetik bir görüntüye sahip olmak mümkündür. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin Gönder, açıkladı.

ÇENE YAPISI NORMAL OLSA DA DİŞLER ARASINDA BOŞLUK OLABİLİYOR

Kişinin dişleri normal boyutta olsa bile, çene yapısı geniş veya tam tersi şekilde çene yapısı normal olmasına rağmen dişleri küçük ise dişler arasında, diestema dediğimiz boşluklar oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra, diş eti hastalıkları nedeniyle de dişler arasında boşluklar meydana gelebilmektedir.

PEKİ DİŞLERDEKİ BU BOŞLUKLARI KAPATMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dişler arasındaki boşlukları, çeşitli tedavi seçenekleri ile kapatmak mümkündür. Ortodontik tedavi yani diş teli takılması, porselen lamine uygulanması ya da son zamanlarda çok popüler olan ve tek seansta tedavinin bitirildiği bonding sistemi ile tedavi yapılabilir.