Mynet Trend

Dişlerdeki boşluklar nasıl kapatılır? Sadece 30 dakika sürüyor! İşte yöntemleri...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.10.2019 08:06 | Son Güncelleme

Dişler, genel olarak karşılıklı sohbet esnasında ilk göze çarpan yapılardandır. Güzel ve estetik dişlere sahip olmak, kişinin özgüvenini arttırdığı gibi sosyal hayattaki başarısını da arttırmaktadır. Ayrık dişlere sahip insanların birçoğu, gülerken elleriyle ağızlarını kapatırlar. Bu durum, en güzel anların bile gölgelenmesine neden olur. Ancak günümüzde uygulanan Bonding Yöntemi ile ön dişlerde oluşan bu boşlukları, tek seansta kapatabilmek mümkün!

Dişlerdeki boşluklar nasıl kapatılır? Sadece 30 dakika sürüyor! İşte yöntemleri...

Diestema olarak adlandırılan; dişler arasında boşluk bulunması durumu, birçok kişinin sosyal hayatının yanı sıra, bu sıralar çok popüler olan sosyal medya hayatını da olumsuz yönde etkileyen bir problemdir. Günümüzde kullanılan materyallerin gelişmesiyle birlikte özellikle, “anterior” olarak adlandırdığımız, ön bölgede bulunan dişler arasındaki boşluklar; tek seansta bile kapatılıp, estetik bir görüntüye sahip olmak mümkündür. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin Gönder, açıkladı.

ÇENE YAPISI NORMAL OLSA DA DİŞLER ARASINDA BOŞLUK OLABİLİYOR

Kişinin dişleri normal boyutta olsa bile, çene yapısı geniş veya tam tersi şekilde çene yapısı normal olmasına rağmen dişleri küçük ise dişler arasında, diestema dediğimiz boşluklar oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra, diş eti hastalıkları nedeniyle de dişler arasında boşluklar meydana gelebilmektedir.

PEKİ DİŞLERDEKİ BU BOŞLUKLARI KAPATMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dişler arasındaki boşlukları, çeşitli tedavi seçenekleri ile kapatmak mümkündür. Ortodontik tedavi yani diş teli takılması, porselen lamine uygulanması ya da son zamanlarda çok popüler olan ve tek seansta tedavinin bitirildiği bonding sistemi ile tedavi yapılabilir.

* Ortodontik tedavi

Ağız içerisinde, hastanın kapanışını da etkileyecek şekilde geniş alanlı bir diş ayrılığı söz konusu ise hastanın ortodontik tedavi görmesi gerekebilir. Günümüzde nerdeyse hiç görünmeyen şeffaf plaklarla ya da diş telleri ile tedavi yapılabilmektedir.

* Porselen laminalar

İnce yaprak porselen olarak bilinen porselen laminalar, özellikle ön bölgede bulunan dişlerin üzerinden çok az ve ya hiç aşındırma yapmadan diş üzerine yapıştırılması ile sağlanır. Ayrıca laminalar ile dişlerinizin üzerinde bulunan renklenmelerin ve şekil bozukluklarının giderilmesi de mümkün olup, çok estetik ve doğal görünen dişlere kavuşabilirsiniz. Porselen laminaların yapımı son derece hassastır. Hassas tekniklerle çok ince bir şekilde üretilen laminalar, diş ve çevredeki dokularla başarılı şekilde uyum sağlar ve dişlerdeki ayrık görünümün düzeltilmesine yardımcı olur.

  • Bonding uygulaması ile tek seansta estetik gülüşler

Bonding uygulaması özellikle diş teli kullanmak istemeyen, daha hızlı bir çözüm arayan kişiler için ideal bir yöntemdir. Bonding uygulaması olarak adlandırılan uygulamada, dişler arasındaki boşluklar tek seansta, dişin kendi rengine birebir uygun olarak beyaz renkli kompozit dolgu materyali ile diş üzerinden herhangi bir madde kaldırmadan yapılabilmektedir. Dişler arasındaki boşluklar kapatılabildiği gibi, aynı seansta dişler üzerindeki renklenmeler ve şekil bozuklukları da giderilebilir. Aynı seans diş üzerinde var olan çürükler de temizlenip, kompozit dolgu materyali ile restore edilerek tedavi edilebilir. Bonding sistemi, özellikle sosyal hayatınızda gülüşünüzü saklamak istemediğiniz; düğün, gala veya davetlerden önce, çok fazla zaman almayan, güzelliğinize gülüşünüzü de eklemenize yardım eden pratik bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulama süresi genel olarak 30-60 dakika arasındadır.

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Hareket zorluğu çekiyorsanız dikkat! En önemli sebebi...Hareket zorluğu çekiyorsanız dikkat! En önemli sebebi...
Dikkat! Bacaklarınızda ağrı, şişlik ya da kramp varsa...Dikkat! Bacaklarınızda ağrı, şişlik ya da kramp varsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş diş boşluğu

En Çok Okunan Trend Haberler

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadına gözaltı

Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadına gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Omuz ağrısı neden olur? Omuz ağrısı nasıl geçer? Donuk omuz sendromu nedir? Donuk omuz sendromu neden olur? Donuk omuz tedavisinde hangi yöntemler uygulanır?

Hareket zorluğu çekiyorsanız dikkat! En önemli sebebi...

Varis tedavisinde lazer kullanımı işe yarıyor mu?

Dikkat! Bacaklarınızda ağrı, şişlik ya da kramp varsa...

Kimler grip aşısı olmalı? Gripten korunmak için ne yapmamız gerek? Griple nezle arasındaki fark nedir?

Soğuk havaları grip olmadan atlatmak mümkün mü?

Gripten korunma yolları neler? Grip olmamak için ne yapmalı?

Soğuk havaların korkulu rüyası! Kaçınılmaz gibi görülüyor ama...

Kolon kanseri neden olur? Kolon kanseri riskini azaltan 6 öneri

Kolon kanseri riskini azaltan 6 öneri

Şizofreni hastaları ve aileleri hastalıktan çok damgalamadan zarar görüyor!

O hastalar, rahatsızlıklarından çok damgalamadan zarar görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.