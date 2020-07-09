Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor! Çilek, muz…

Sağlıklı ve beyaz dişlerin, insanları estetik açıdan daha iyi hissettirmede ve öz güveni arttırmada büyük etkisi bulunur. Aynı zamanda sağlıklı bir duruş sağlar. İşte dişçiye gitmeden beyaz dişlere sahip olmanız için ihtiyacınız olan malzemeler…

ÇİLEK

Hayalinizdeki dişlere kavuşmanız için ilk tavsiyemiz çilek yöntemi olacak. Evet, yanlış duymadınız. Tadıyla ve kokusuyla kendine hayran bırakan çilek, yüzeydeki zorlanmaları yok ederek plak oluşumu önler ve dişleri bembeyaz görüntüsüne ulaştırır. Bununla birlikte zengin lif kaynağı ile birlikte ağzınızın içini temizler, zararlı bakterileri ve mikroorganizmalardan yok eder. Haftada 1-2 kez olgun ve büyük bir çileği çatalın arkası ile ezerek püre haline getirin ve fırça ile dişlerinize uygulayın. Dişlerinizin her zamankinden daha fazla parladığını göreceksiniz.

MUZ KABUĞU

Vücudumuz için oldukça değerli besinler bulunduran muz, sadece içeriği ile değil kabuğuyla da oldukça etkilidir. Muz kabuğu, potasyum, magnezyum ve manganez ile diş minesini yeniden canlandırır ve dişlerinize parlaklığını geri kazandırır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra olgun bir muzun kabuğuyla dişlerinizi 3 dakika ovalayın ve macunsuz bir fırça ile dişlerinizi muzdan arındırın. Haftada 3 kez uygulayarak beyaz dişlere kavuşabilirsiniz.