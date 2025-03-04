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Dişlerini adeta kilitledi! Sahibi çekiştirse de bırakmadı... Pitbull cinsi köpeğin o anları dikkat çekti

04.03.2025 12:25
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.03.2025 12:25
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Beşiktaş'ta yasaklı Pitbull cinsi köpek, sahibiyle yürüyüş yaparken dubaya saldırdı. Ağızlık takılmadan dışarı çıkarılması yasak olan Pitbull'un o anları sosyal medyada tepki topladı.

İstanbul Beşiktaş'ta yasak ırka sahip Pitbull cinsi köpek, sahibiyle yürüyüş yaptığı sırada gördüğü dubaya saldırdı.

AĞIZLIĞI YOKTU

Ağızlıksız dışarı çıkarılması yasak olan Pitbull cinsi köpeğin dubaya saldırdığı anları yoldan geçen başka bir vatandaş video kaydına aldı. Pitbull sahibinin ceza alıp almayacğı ise merak konusu oldu.

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PİTBULL BESLEMENİN CEZASI NEDİR?

Bakanlık tarafından yapılan son düzenlemeye göre, tehlikeli köpek ırklarının kısırlaştırılacağı, aşılarının yapılacağı ve mikroçip takılarak kontrol altına alınacağı belirtildi.

Bu işlemler, il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülecektir ve köpekler kayıt altına alınacak.

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Ayrıca köpekler için kayıt zorunluluğu dışında rehabilitasyon ve eğitim süreçleri de uygulanacak.

Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan hayvan sahipleri 11 bin lira para cezası ödeyecek.

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PİTBULLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ TÜRKİYE’DE YASAK MI?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14. maddesinin l bendinde; ‘‘ Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.’’ hükmü yer almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Pitbull beşiktaş diş saldırı
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