Disney CEO'su, Marvel filmlerini eleştiren yönetmenlere cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde başlayan Marvel filmleri tartışmasına, Disney en üst makamdan cevap verdi. Disney CEO’su Bob Iger, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ve son olarak Ken Loach’ın sert eleştirilerine kibar ama bir o kadar da sert bir yanıt verdi.

Oscar ödüllü ünlü yönetmen Martin Scorsese, önce Marvel filmlerinin "sinema olmadığını" sonra da bu filmlere sinema salonlarında yer verilmemesi gerektiğini söyleyerek başlattığı tartışmanın yankıları devam ediyor. Efsane Baba filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola, Marvel Sinematik Evreni (MCU) ve süper kahraman filmlerinin insanlara bir şey vermediğini söyleyerek, bu tarz yapımların değersiz, hatta aşağılık olduğunu ifade etmişti.

Webtekno’nun haberine göre; usta yönetmenlerin tepki çeken sözlerine Marvel Studios’un çatı şirketi Disney’in CEO’su Bob Iger’dan geldi. Salı günü Kaliforniya'da gerçekleşen WSJ Tech Live'da konuşan Iger, “Filmler hakkında şikâyet etmek istiyorlarsa, edebilirler; ancak dünyada milyonlarca insan, Marvel filmlerini sinemada izlemekten büyük bir zevk alıyor” dedi.