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Ken Loach, Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola’nın Marvel eleştirilerini destekledi

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SİNEMA TV  | 23.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Martin Scorsese’nin “sinema değil” diyerek eleştirdiği Marvel filmlerine bir eleştiri de İngiliz sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Ken Loach’tan geldi. Ken Loach, Marvel filmlerinin sinema sanatıyla bir ilgisi olmadığını ifade etti.

Ken Loach, Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola’nın Marvel eleştirilerini destekledi

İşçi sınıfının yönetmeni olarak adlandırılan Ken Loach, Marvel filmlerine olumsuz eleştiri yapan yönetmenler kervanına katıldı.

Sinema dünyasına I, Daniel Black, Kes, Riff-Raff, The Wind That Shakes the Barley gibi unutulmaz filmler kazandıran İngiliz yönetmen, Skynews’e verdiği röportajda son günlerin tartışma konusu olan Marvel filmleri hakkında konuştu. “Yaşadığımız dünyayı sinemayla güzelleştirebiliriz” diyen yönetmen, Marvel tartışmasıyla ilgili şunları söyledi;

Marvel filmleri sıkıcı ve sinema sanatına dair hiçbir şey içermiyor. Onlar büyük bir şirket ve filmlerini para kazanmak için çekiyor, William Blake’in dediği gibi paranın olduğu yerde sanattan bahsedemeyiz. Marvel filmleri hamburgerler gibi bir emtia ve içinde hayal gücünü paylaşmakla, iletişimle ilgili bir şey yok.

Marvel kavgasına, Baba filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola da katıldıMarvel kavgasına, Baba filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola da katıldı

Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola gibi iki usta yönetmenden sonra Ken Loach’un da Marvel eleştirilerine katılması, bu konunun ilerleyen günlerde büyüyerek devam edeceğini işaret ediyor. Tartışmada bu yönetmenlere hangi isimlerin katılacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

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