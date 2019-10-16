Disney+ içerik ve fiyat konusunda rekabeti büyütecek

Hatta bu nedenle, daha önce Netflix’te yer alan Marvel içeriklerini de sezonlar bittikçe Netflix’ten çekmeye başlamıştı.

Disney’in konu hakkında attığı Tweet’lerden birine aşağıda ulaşabilirsiniz:

Disney’in online yayıncılık konusunda sahip olduğu güçlü içeriklerle, Netflix’in genel olarak büyük beğeni toplayamayan orijinal içeriklerine karşı büyük avantaj sağlaması bekleniyor. Ayrıca önemli bir fiyat avantajı da bulunacak.

Diğer bir deyişle, Kasım ayı online yayıncılık konusunda dengelerin değiştiği bir ay olabilir. Üstelik bu yarışa kısa süre içinde Apple da katılacak. İşin gerçekten çok zor Netflix. Bakalım ne yapacaksın?

2. el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler

