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    4. Disney imzalı Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti

    Disney imzalı Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.08.2024 15:35
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    Disney'in dünyanın en eski ve popüler animasyon filmlerinden Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in yeni versiyonundan ilk fragman geldi. Film 21 Mart 2025'te ABD'de vizyona gireceği açıklandı.

    Disney imzalı Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti

    Disney'in dünyanın en eski ve popüler animasyon filmlerinden Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanı yayınlandı. Pamuk Prenses'i Rachel Zegler'in, ikonik cadı karakterini Gal Gadot'un canlandırdığı filminin 21 Mart 2025'te ABD'de vizyona gireceği açıklandı.

    Film başlangıçta 22 Mart 2024'te gösterime girecekti ancak SAG-AFTRA'nın öncülük ettiği geçen yılki Hollywood grevi nedeniyle 21 Mart 2025'e ertelendi.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Disney
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