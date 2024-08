Disney imzalı Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti

Disney'in dünyanın en eski ve popüler animasyon filmlerinden Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanı yayınlandı. Pamuk Prenses'i Rachel Zegler'in, ikonik cadı karakterini Gal Gadot'un canlandırdığı filminin 21 Mart 2025'te ABD'de vizyona gireceği açıklandı.

Film başlangıçta 22 Mart 2024'te gösterime girecekti ancak SAG-AFTRA'nın öncülük ettiği geçen yılki Hollywood grevi nedeniyle 21 Mart 2025'e ertelendi.

Disney invites you to return to the story that started it all 🍎 Experience #SnowWhite, only in theaters March 21, 2025. pic.twitter.com/9w0B7b45is