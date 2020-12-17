Disney’in Johnny Depp’e tahammülü yok! Karayip Korsanları...

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’le yaşanan olaylar yüzünden Disney’in gözünden düştü. Yaşanan davalar yüzünden Johnny Depp’le olan tüm bağlantısını koparan Disney, yeni Karayip Korsanları filminde kısacık bile gözükmesini istemiyor.

Sinema sektörünü domine eden Disne, başrolünde Johnny Depp’in olduğu 5 serilik Karayip Korsanları filmlerine son vererek yerine iki farklı Karayip Korsanları filmlerini duyurmuştu. Bu serilerden biri de Margot Robbie'nin başrolünde olduğu bir seri.

JOHNNY DEPP’İ GÖRMEK İSTİYORLAR

Her ne kadar Margot Robbie yeni başrol de olsa hayranlar Johnny Depp'i tekrar görme konusunda oldukça istekli, en azından kısa bile olsa da görmek istenen bir isim. Ancak Disney hiç de öyle düşünmüyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Disney, kısacık bile olsa yeni Karayip Korsanları filminde Johnny Depp'in bulunmasını istemiyor.

Rapora göre yapımcı Jerry Bruckheimer, Johnny Depp'in en azından rolü teslim etmek için filmde kısa da olsa gözükmesini istiyor ancak Disney bu duruma tamamen olumsuz bakıyor gibi duruyor. Bu durumun sebebi ise çok büyük bir ihtimalle Amber Heard ile arasında olan dava. Johnny Depp, aynı zamanda geçtiğimiz ay Fantastic Beasts filmindeki rolünü de kaybetmişti ve yerine Mads Mikkelsen getirilmişti.

Margot Robbie'nin başrolünde olduğu film ile ilgili şu an için bilinen tek detay filmin yönetmeninin Christina Hodson olduğu.



