Disney mobil cihazlarda da izlenebilecek

12 Kasım’daki lansmanla beraebr iOS, Apple TV, Android, Android TV, Google Chromecast ve Xbox One ile çalışacak uygulamaları hazır olan Disney, test sürecine hızla devam ediyor.
Disney+ adını alacak olan online yayın servisi Disney’in tüm film ve dizi kütüphanesine erişim sağlayacağı gibi sadece Disney+ için üretilecek orijinal içerikler de yer alacak.
Netflix’le rekabet için abonelik ücretini de düşük tutacak oan Disney+’nın, aylık 6.99 dolara abonelik vereceği vurgulanıyor. Hulu aboneliği ve diğer bazı avantajlara ulaşmak isteyenler içinse 12.99 aylık abonelik ücreti
ödeyecek.
12 Kasım günü Disney+ ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zellanda ve Hollanda’da yayına açılacak. İlerleyen dönemde ise Netflix gibi, hizmet verdiği ülke sayısını hızla artırması bekleniyor.
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