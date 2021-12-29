Disney Plus Türkiye'de yayına başlıyor! RTÜK Disney Plus'a lisans verdi

RTÜK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Disney Plus'a yayınlar için lisans verdi. Disney Plus, Netflix ve Amazon Prime'dan sonra Türkiye'de yayına girecek üçüncü yabancı dijital platform olacak.

10 YIL SÜREYLE YAYIN HAKKI

Bugün yapılan toplantıda Disney Plus'ın "internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık" lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.



NETFLIX'İN RAKİBİ!

Disney Plus, yurt dışında Netflix, Amazon Prime ve HBO Max gibi dev platformların rakibi durumunda. Netflix ve Amazon Prime'ın ardından Türkiye pazarına giriş yapacak olan Disney Plus'da da çok sayıda yerli içerik olacak. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayacağı film de yeni platformda yayınlacak.



