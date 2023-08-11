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  4. Disney tarafından iptal edilen Atatürk dizisinde başroldeydi! Aras Bulut İynemli'den flaş açıklama

Disney tarafından iptal edilen Atatürk dizisinde başroldeydi! Aras Bulut İynemli'den flaş açıklama

11.08.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu ‘Atatürk’ dizisi Disney+ tarafından iptal edilmişti. Büyük tepki ile karşılaşan platforma üye olan çoğu kişi üyeliğini de iptal etmişti. Dizinin bölüm başına 850 bin lira aldığı konuşulan İynemli iptal kararı sonrası bakın ne dedi.

Disney+ platformunun "Atatürk" dizisini iptal kararı büyük ses getirmişti. Dizinin Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından iptal edildiği iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Bugüne kadar yapılmış en pahalı dizi rekorunu kıran Atatürk dizisi için başrol oyuncusu da olay bir ücret almıştı. 6 bölümlük yapım ön hazırlık dahil 8 milyon dolara (208 milyon lira) mal olmuştu.

Bölüm başına 850 bin lira alan ve Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli iptal kararı sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.

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"EN ÖNEMLİ GÖREVİM..."

Başarılı oyuncu iptal kararına dair "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda... Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü" şeklinde konuştu.

İynemli "Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" diyerek açıklamasını sonlandırdı. (GazeteMagazin)


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