MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atandı

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atandı

11.08.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevine getirildi.

BAKAN YARDIMCISI MUMCU'DAN TEBRİK MESAJI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi’yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır.
Aynı şekilde Selim kardeşim de kültürel değerlerimizin araştırılmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olacak ve turizm sektöründe hizmet kalitesinin artması için üstün katkılar sunacaktır. Hayırlı olsun"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık! "Şükürler olsun yaşlandık resmen"Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık! "Şükürler olsun yaşlandık resmen"
Belalı Baldız'ın Timuçin'ini bir de şimdi gördün! Ailece ünlülermiş!Belalı Baldız'ın Timuçin'ini bir de şimdi gördün! Ailece ünlülermiş!
Ferdi Tayfur'un o meşhur klibindeki güzel bakın kimmişFerdi Tayfur'un o meşhur klibindeki güzel bakın kimmiş
Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Resmen köşe kapmaca oynadılar! Karısına yakalanmamak için sevgilisi bagaja saklandı
Resmen köşe kapmaca oynadılar! Karısına yakalanmamak için sevgilisi bagaja saklandı
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.