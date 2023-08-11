Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevine getirildi.

BAKAN YARDIMCISI MUMCU'DAN TEBRİK MESAJI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi’yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi’yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.… pic.twitter.com/s6lIWlecZO — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) August 10, 2023

İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır.

Aynı şekilde Selim kardeşim de kültürel değerlerimizin araştırılmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olacak ve turizm sektöründe hizmet kalitesinin artması için üstün katkılar sunacaktır. Hayırlı olsun"

