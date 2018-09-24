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Dişte oluşan sigara ve kahve lekeleri nasıl yok edilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Evinizde uygulayacağınız bazı yöntemler ile dişlerinizi beyazlatmanız mümkün. Özellikle sigara ve kahve içenlerin buna çok ihtiyacı olacak çünkü bu iki faktörün aşırı tüketimi diş rengini en az 5 kat daha sarartabiliyor. Siz inci gibi dişlere sahip olmak istiyorsanız bu yazıya muhakkak göz atmalısınız!

Dişte oluşan sigara ve kahve lekeleri nasıl yok edilir?

Dişte oluşan kahverengi lekelerin temel çözümü sigarayı bırakmak ve kahve tüketimini en aza indirmek. Bunu yapamıyorsanız eğer dişlerinizin bakımını aksatmamanız gerekiyor. Diş bakım maliyeti oldukça yüksek olduğu için evde birkaç farklı yöntem deneyebiliriz ve bu bahsedeceğimiz yöntemler düzenli bir şekilde yapıldığında dişlerinizdeki lekelerin azalmaması mümkün değil.

Uyarımızı yapmadan tarife geçmeyelim: Diş bakım yöntemlerini uyguladığınızda herhangi bir hassasiyet hissederseniz uygulamayı muhakkak bırakmalısınız. Ardından diş doktorunun yolunu tutmak en doğru olanı...

Aktif kömür uygulaması:

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Malzemeler:

Bir tablet aktif kömür
1/2 çay bardağı su

Nasıl uygulanır?:
Aktif kömürü ve suyu kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız aktif kömürü diş fırçanıza sürün ve dişlerinizi fırçalayın.

5 dakika boyunca fırçaladıktan sonra ağzınızı çalkalayın.

Haftanın her günü uygulamayın! Sadece 3 gün dişlerinizi bu yöntemle fırçalayın.

Karbonat uygulaması:

karbonatü
Faydalarını saya saya bitiremediğimiz karbonat doğal bir renk açıcıdır. Aktif kömür yönteminde olduğu gibi karbonat ile dişlerini haftanın 3 günü 5 dakika fırçalayın. Aktif kömür gibi etkili olacaktır. Günden güne dişlerinizdeki lekelerin gittiğini göreceksiniz.

Sofra tuzu uygulaması:

sofra tuzu yöntem

Antibakteriyel özelliği sayesinde diş rengini açmakla beraber ağzınızda oluşan bakterilerden de arınmış olacaksınız. Beyazlatma konusunda aktif kömür ya da karbonat yöntemi kadar etkili değildir ancak müthiş bir temizleyicidir.

Diş fırçanızı ıslatın ve fırçayı sofra tuzuna batırın. Ardından dişlerinizi yavaş bir şekilde 3 dakika boyunca fırçalayın. Sofra tuzu yöntemini haftanın iki günü uygulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
diş temizliği tartar diş beyazlatma

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