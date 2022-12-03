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  4. Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy açılışa katıldı! Vatandaşlar izdiham yarattı

Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy açılışa katıldı! Vatandaşlar izdiham yarattı

03.12.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Diva' lakaplı ünlü sanatçısı Bülent Ersoy, Ordu'da bir mücevher mağazasının açılışına katıldı. Vatandaşların Bülent Ersoy'a yoğun ilgisi izdihama sebep oldu.

Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy açılışa katıldı! Vatandaşlar izdiham yarattı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir mücevher mağazasının açılışını yapmak üzere kente gelen "Türkiye'nin Divası" Bülent Ersoy'a açılışa katılan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sırrıpaşa Caddesi'nde bulunan mağazanın açılışını yapan Bülent Ersoy, daha sonrasında mağazaya girerek işletme sahibinden bilgiler aldı.

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MÜCEVHERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

İşletme sahibi tarafından Bülent Ersoy'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Ersoy hediye takdiminden sonra mağazayı gezerek mücevherler hakkında çalışanlardan bilgi alarak sohbet etti.

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HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Bu esnada dışarıda bekleyen hayranları cep telefonu kameraları ile Diva'nın fotoğraf ve görüntülerini çekti. Ersoy mağazada bir süre vakit geçirdikten sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Bülent Ersoy mücevher

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