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Diyabet yani şeker hastalığı damarların en büyük tehdidi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 02.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Diyabet (Şeker Hastalığı), damarlara verdiği zararla birçok hastalığın hazırlayıcısı oluyor. Şeker hastalığı, toplumda hızla yaygınlaşıyor ve her 3 yetişkinden birini etkiliyor. Diyabet, damar yapısını bozmakla birlikte pek çok hastalığın oluşmasına da ön ayak oluyor. Kalp damarlarının tıkanması, beyin damarlarında tıkanıklık, böbrek damarlarına olumsuz etki ve göz damarlarına zarar verme gibi pek çok bölgede özellikle damarlarda, büyük olumsuzluklar ortaya çıkmasına etki ediyor.

Diyabet yani şeker hastalığı damarların en büyük tehdidi

Diyabetli hastaların kan şekerlerini normal seviyede tutabilmeleri için ilaç ya da insülin tedavisi uygulamaları gerekiyor. Ancak bu hastaların damar sağlığı ve diyabetin tetiklediği tüm hastalıklara karşı ayrıca uzman kontrolünde olmaları büyük önem taşıyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, diyabet ile ilgili şu noktaların altını çiziyor: “Halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı, yani diyabet kronik süreçli ve vücuttaki pek çok organı etkileyen bir hastalıktır. Kan glikoz seviyesinin yüksekliği ile karakterize olan bu hastalık başta kalp damar sistemi olmak üzere göz, böbrek, cilt gibi pek çok organda soruna neden olabilir. Bununla birlikte sinirler, el ve ayaklar da diyabet hastalığının etkilerinin en çok görüldüğü organlardandır. Özellikle uzun süreçte kontrol edilmeyen kan glikoz seviyeleri, vücuttaki harabiyetin artışına neden olur. Diyabet, vücuttaki en önemli zararı damarlar üzerindeki etkilerinden dolayı yaratır. Diyabet büyük atardamarlarda olduğu kadar, tedavisi daha zor olan el ve ayaklardaki küçük atardamarlarda da çok ciddi sorunlara neden olur. Diyabet; koroner damarlarda, böbrek damarlarında, bağırsak damarlarında, şah damarlarında ve bacakların üst kısmındaki büyük damarlarda"ateroskleroz" adı da verilen damar sertliği gelişimini hızlandırmakta ve sonuç olarak ilgili sistemde sorunların ortaya çıkma sıklığını arttırmaktadır.”

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diyabet sağlık

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