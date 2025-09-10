Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

YAZARLAR

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Diyabetin gözden kaçan yüzü: Gizli şeker

10.09.2025 11:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizli şeker, yani pre-diyabet, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ama tip 2 diyabetin habercisi olan bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda, kan şekeri değerleri henüz diyabet tanısı koyduracak kadar yüksek değildir, fakat normalin de üzerinde seyreder. Durumunuzu erken fark ederek harekete geçmek diyabetin önlenmesi için en kritik fırsat. Günümüzde ne yazık ki birçok kişi gizli şeker olduğunu rutin kontrollerde tesadüfen öğreniyor.

Diyabet günümüzde adeta bir halk sağlığı sorunu. Ancak diyabetin öncesinde, sessiz ama çok önemli bir evre var: gizli şeker... Eğer bu dönemde önlem alınmazsa, yıllar içinde tip 2 diyabet kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Gizli şeker, aslında vücudun bize verdiği bir uyarı sinyalidir. O sinyali görmezden gelmek, ileride daha ciddi sağlık sorunlarının kapısını aralayabilir.

BELİRTİLER BELİRSİZ...

Çoğu insan gizli şekeri fark etmez. Sık acıkma, ani tatlı krizleri, yorgunluk ve kilo artışı gibi ipuçları bazen olsa da, kesin tanı için kan tahlili gerekir. Tam da bu noktada herhangi bir belirtiniz yoksa bile düzenli aralıklarla kan değerlerinize baktırmanız oldukça önem kazanıyor.

Diyabetin gözden kaçan yüzü: Gizli şeker 1

RİSK GRUPLARI DİKKAT!

Özellikle ailesinde diyabet öyküsü olanlar, fazla kilo sorunu yaşayanlar, hareketsiz bir yaşam sürenler ve 40 yaş üstü bireyler gizli şeker açısından daha dikkatli olmalı.

NE YAPMALIYIZ?

Düzenli yürüyüş, sağlıklı beslenme, işlenmiş şekerden uzak durma ve ideal kiloya yaklaşma diyabetin önlenmesinde en etkili adımlardır. Gerekli durumlarda doktor kontrolünde ilaç tedavisi de uygulanabilir.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"
Ankara'da kullanılmaya başlandı! Mezarlarda ilginç teknolojiAnkara'da kullanılmaya başlandı! Mezarlarda ilginç teknoloji

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Diyabetin gözden kaçan yüzü: Gizli şeker Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.