Diyabetin gözden kaçan yüzü: Gizli şeker

Diyabet günümüzde adeta bir halk sağlığı sorunu. Ancak diyabetin öncesinde, sessiz ama çok önemli bir evre var: gizli şeker... Eğer bu dönemde önlem alınmazsa, yıllar içinde tip 2 diyabet kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Gizli şeker, aslında vücudun bize verdiği bir uyarı sinyalidir. O sinyali görmezden gelmek, ileride daha ciddi sağlık sorunlarının kapısını aralayabilir.

BELİRTİLER BELİRSİZ...

Çoğu insan gizli şekeri fark etmez. Sık acıkma, ani tatlı krizleri, yorgunluk ve kilo artışı gibi ipuçları bazen olsa da, kesin tanı için kan tahlili gerekir. Tam da bu noktada herhangi bir belirtiniz yoksa bile düzenli aralıklarla kan değerlerinize baktırmanız oldukça önem kazanıyor.

RİSK GRUPLARI DİKKAT!

Özellikle ailesinde diyabet öyküsü olanlar, fazla kilo sorunu yaşayanlar, hareketsiz bir yaşam sürenler ve 40 yaş üstü bireyler gizli şeker açısından daha dikkatli olmalı.

NE YAPMALIYIZ?

Düzenli yürüyüş, sağlıklı beslenme, işlenmiş şekerden uzak durma ve ideal kiloya yaklaşma diyabetin önlenmesinde en etkili adımlardır. Gerekli durumlarda doktor kontrolünde ilaç tedavisi de uygulanabilir.