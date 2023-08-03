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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın o sözlerine Oğuzhan Uğur'dan imalı yanıt

03.08.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Sokak röportajında salavat getiremeyen gencin vebali kimin üzerine?" sözleri gündem oldu. Deprem sonrası adından söz ettiren Oğuzhan Uğur ise bu sözlere verdiği imalı yanıtla dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalar gündeme geldi. "Ülkemizde örgün eğitim ile din eğitimi alanların yüzde 15’in altındadır hep. Diğer yüzde 85 nerede öğrenecek dinini?" diyen Erbaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer isterse bir okulda bütün öğrenciler Kuranı kerim dersini seçebilirler. Bu imkan var. Okul müdürlerinin bu imkanı değerlendirmesi gerekiyor. Allah’ın kitabını öğrenmeleri için teşvik edin. Rehberlik yapın. Bundan siz de kazançlı olacaksınız. Bazı okullarda yüzde 10’larda öğrencin seçiyor. Bu o okul müdürü için üzülünülecek bir hadisedir. Diğer yüzde 90 öğrenci neden seçmez. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine sesleniyorum. Devlerimizin marifeti ile 9 yıl alınması sağlanıyor. Aziz kardeşlerim 9 yılda imamlık yapacak derece bilgi alınması mümkün. Sokak röportajlarında bir mikrofonu uzattığına salavat getirmeyen gencin vebali kimin üzerine. 9 yıl boyunca bu çocuklarımıza ne öğretiyor Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri? Bunun vebali hepimize zarar verir."

Ekran Alıntısı

OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT

Erbaş'ın "Sokak röportajında salavat getiremeyen gencin vebali kimin üzerine?" sözleri sosyal medyada da gündeme geldi. Fenomen Oğuzhan Uğur bu sözleri görünce dayanamadı ve imalı bir yanıt paylaştı.

Oğuzhan Uğur bu sözlere yanıt olarak "Haklısınız hocam. Salavat getiremedikleri yetmiyor, bunlar ayın sonunu da getiremiyor" diyerek ekonomi göndermesi yaptı.

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