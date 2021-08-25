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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

25.08.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Sariye Tokay: - "Çocuğumu almadan HDP'nin önünden kesinlikle ayrılmayacağım" - Baba Salih Gökçe: - "Evladımı almadan eyleminden vazgeçmeyeceğim. HDP çocuğumu götürdü ve onlardan istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 723. gününde sürüyor.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay, HDP'lilerin oğlunu kandırarak 10 yıl önce dağa götürdüğünü söyledi.

Eylemlerinde kararlılığını aktaran Tokay, şunları kaydetti:

"Kimseden mal mülk istemiyoruz. En doğal hakkımız olan çocuklarımızı istiyoruz. Kendi çocukları Avrupa'da okuyor. Bizimkileri ise dağa mahkum etmişler. Çocuğumu almadan HDP'nin önünden kesinlikle ayrılmayacağım. Doğru adresteyiz. Eylemimizde üçüncü yıla giriyoruz. HDP'liler bizi görmezlik ve duymazlıktan geldi. Bize bakacak yüzleri olmadıkları için kepenk indirip gittiler. Onlar nereye giderlerse peşlerinden gideceğiz. Asla mücadelemizi bırakmayacağız."

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Tokay, "Oğlum gel arkadaşların gibi devlet güçlerine teslim ol." dedi.

Ağrı'dan gelen ve 2015'te dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katılan baba Salih Gökçe ise eyleminde kararlı olduklarını belirtti.

Çocuğunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını anlatan Gökçe, "Evladımı almadan eyleminden vazgeçmeyeceğim. HDP çocuğumu götürdü ve onlardan istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gökçe, "Oğlum ne zamana kadar o mağaralar ve tünellerde kalacaksın. Devletin şefkatli kollarına ve evine gel. Teslim olan çocuklar anne ve babasına kavuşuyor. Sen de gel teslim ol. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim." diye seslendi.

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