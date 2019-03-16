Mynet Trend

Diyarbakır’da bahçe duvarı çöktü, 3 kadın ölümden kıl payı kurtuldu

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 16.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir bahçenin duvarı çöktü. Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın, ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki Yaradanakul Caddesi üzerindeki bir bahçede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, topraktaki kayma nedeniyle bahçenin duvarı bir anda çöktü. Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın yara almadan kurtulurken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay anında bacağından hafif yaralanan bir kadın, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediyeye ait iş makineleri de caddeye savrulan taşları topladı.

Duvarın kalan kısmının çökme ihtimaline karşı ekipler bölgede hazır bekletirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi
Gençlerin şok görüntüleri kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri kameraya kaydedildi
Efsane yeniden yollara düşecekEfsane yeniden yollara düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır duvar

En Çok Okunan Trend Haberler

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Buket Aydın'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı

Buket Aydın'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Efsane yeniden yollara düşecek

Efsane yeniden yollara düşecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Önce öldürdü sonra tandırda yaktı!

Önce öldürdü sonra tandırda yaktı!

Oğlunu evlendirmek istedi hayatının şokunu yaşadı!

Oğlunu evlendirmek istedi hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi

Gençlerin şok görüntüleri kameraya kaydedildi

Efsane yeniden yollara düşecek

Efsane yeniden yollara düşecek

İş görüşmesinde dehşet!

İş görüşmesinde dehşet! Üzerine saldırdı

Çocuklar bakın neden tehlikeli oyunlar oynuyorlar

DİKKAT! Çocuklar bakın neden tehlikeli oyunlar oynuyorlar

Fatih savaş alanına döndü!

Fatih savaş alanına döndü!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.