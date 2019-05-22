Diyarbakır'da bulunan 50 milyon yıllık deniz canlısı fosili görücüye çıktı

DÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Bektaş, ailesiyle piknik için gittiği Siirt’in Eruh ilçesinin Çırav Dağı mevkisinde bir fosil buldu. Üniversiteye getirdiği fosilin incelenmesi sonucu 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğu tespit edildi.

Fosil, Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığınca açılan, nesli tükenmek üzere olan kelaynak, dev kertenkele, Fırat kaplumbağası, leopar sazanı ve 12 endemik türün de bulunduğu fizyolojik ömrünü tamamlamış 2 bine yakın hayvanın tanıtıldığı Zooloji Müzesinde sergileniyor.

"BÖLGEDE ARAŞTIRMA YAPILINCA BİRÇOK CANLIYA AİT FOSİL BULACAĞIZ"



DÜ Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri Büşra Bektaş'ın bulup, getirdiği fosil ile ilgili bilgi almak için hem kendi üniversitelerinde hem de başka ülkelerdeki fosil bilimcilerle iletişime geçtiklerini söyledi.

Fosilin yapılan incelemede 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğunun belirlendiğini dile getiren Satar, "Daha önce Anadolu dahil birçok yer deniz altındaydı. Anadolu yükseldikçe buralarda fosiller oluşmaya başladı. Bu fosillerin olduğu yerlerde terörden dolayı pek araştırma yapılamıyordu. Bölgede araştırma yapılınca birçok canlının fosilini bulacağız." dedi.