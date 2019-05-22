Mynet Trend

Diyarbakır'da bulunan 50 milyon yıllık deniz canlısı fosili görücüye çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi öğrencisinin piknik yaparken bulduğu ve 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğu belirlenen fosil, Zooloji Müzesinde görücüye çıktı.

Diyarbakır'da bulunan 50 milyon yıllık deniz canlısı fosili görücüye çıktı

DÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Bektaş, ailesiyle piknik için gittiği Siirt’in Eruh ilçesinin Çırav Dağı mevkisinde bir fosil buldu. Üniversiteye getirdiği fosilin incelenmesi sonucu 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğu tespit edildi.

Fosil, Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığınca açılan, nesli tükenmek üzere olan kelaynak, dev kertenkele, Fırat kaplumbağası, leopar sazanı ve 12 endemik türün de bulunduğu fizyolojik ömrünü tamamlamış 2 bine yakın hayvanın tanıtıldığı Zooloji Müzesinde sergileniyor.

"BÖLGEDE ARAŞTIRMA YAPILINCA BİRÇOK CANLIYA AİT FOSİL BULACAĞIZ"

DÜ Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri Büşra Bektaş'ın bulup, getirdiği fosil ile ilgili bilgi almak için hem kendi üniversitelerinde hem de başka ülkelerdeki fosil bilimcilerle iletişime geçtiklerini söyledi.

20190522_2_36566163_44695708_Web

Fosilin yapılan incelemede 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğunun belirlendiğini dile getiren Satar, "Daha önce Anadolu dahil birçok yer deniz altındaydı. Anadolu yükseldikçe buralarda fosiller oluşmaya başladı. Bu fosillerin olduğu yerlerde terörden dolayı pek araştırma yapılamıyordu. Bölgede araştırma yapılınca birçok canlının fosilini bulacağız." dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "nummulit" canlısına ait fosillere rastlandığına işaret eden Satar, "nummulit"in çapının genellikle 1,3-5 santimetre arasında değiştiğini belirtti.

20190522_2_36566163_44695706_Web

"O BÖLGELERDE BU CANLILARIN BULUNMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

Fosili bulan Büşra Bektaş da Siirt’in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı mevkisinde piknik yaparken çevreyi gözlemlemek istediğini belirterek, bu taşların ilgisini çektiğini aktardı. Bulduğu taşların fosil olduğunu anladığını ve alıp okula getirdiğini dile getiren Bektaş, daha sonra gerekli tespitin yapıldığını ifade etti.

20190522_2_36566163_44695705_Web

Bektaş, 50 milyon yıllık tek hücreli bir canlıya ait fosilin böyle bir yerde bulunmasından heyecan duyduklarını anlatan Bektaş, "Orada böyle çok taş var. Oralara gidilip araştırma yapılmasını istiyorum. Çünkü bu bölgeler daha önce denizle kaplıymış. O bölgelerde bu canlıların bulunması bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Bölgede o dönemde hangi canlıların yaşadığını, hangi türlerin olduğunu bilmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Bektaş, böylece geçmişle ilgili bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

20190522_2_36566163_44695704_Web

20190522_2_36566163_44695703_Web

Kaynak: AA

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Erkek arkadaşına kızdı, çiğ köfteciyi yakmaya çalıştı!Erkek arkadaşına kızdı, çiğ köfteciyi yakmaya çalıştı!
Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurduUyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır deniz canlısı fosili

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! Dikkat...

Kritik uyarı geldi! Dikkat...

'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Ülke şokta! 'Kevazingo' skandalı

Ülke şokta! 'Kevazingo' skandalı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşına kızdı, çiğ köfteciyi yakmaya çalıştı!

Erkek arkadaşına kızdı, çiğ köfteciyi yakmaya çalıştı!

Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu

Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu

Günün en ilginç haberi: Hesabına fazladan yatan altını iade etmek için büyük uğraş verdi

Günün en ilginç haberi! Çok şaşıracaksınız

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Kritik uyarı geldi! Dikkat...

Bu kez erken değil geç iftar yaptılar

Bu kez erken değil geç iftar yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.