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Diyarbakır'da korkunç olay! Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var

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YAŞAM  | 16.07.2019 17:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan Kenan Giray (40), hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Diyarbakır'da korkunç olay! Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var

Olay, pazar günü Ergani ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde sebze toplayan Kenan Giray, 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce eline taş alıp, hayvana fırlattı. Gözden kaybolan yılan, bir süre sonra ortaya çıktı. Giray'a saldıran yılan, kolunu ve elini ısırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayı gören yakınları Giray'ı, Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Giray, sağlık durumunun kötüleşmesiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır yılan ergani

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
gördüğümüz hayvanları neden öldürmeye çalışıyoruz hayvan belki yemek arıyordur çok zalimiz
aga yılan sana ne yaptı taşla ezerek öldürmeye çalışıyorsun .keske devleti arasaydın hayvanın yaptığı normal geçmiş olsun yinede
Yılana vurmasa yılan yoluna gidecekti
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