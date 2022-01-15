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Diyarbakır'da saha savaş alanına döndü! Birbirine öldüresiye saldıran futbolcular hastaneye kaldırıldı

15.01.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Süper Amatör B Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren Erganispor ile Licespor arasındaki maçta saha savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda her takımdan 10 futbolcu hastaneye kaldırıldı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgayla ilgili incelemeler sürüyor.

Diyarbakır'da saha savaş alanına döndü! Birbirine öldüresiye saldıran futbolcular hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 48. dakikasında iki futbolcu arasında çıkan gerilimle fitili yakılan olaylar büyük bir kavgaya dönüştü. Hakem mücadeleyi tatil ederken savaş alanına dönen sahada 10 futbolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

POLİS, KAVGAYI GÜÇLÜKLE SONLANDIRDI

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Stadyumu'nda oynanan Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Erganispor ile Licespor maçının 48'inci dakikasında iki futbolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakemin maçı tatil etmesiyle diğer futbolcularda kavgaya dahil oldu. Saha bir anda karıştı. Yöneticilerinde müdahil olduğu kavgayı polis güçlükle sonlandırdı. Kavgada iki takımdan 10 futbolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Diyarbakır Lice
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