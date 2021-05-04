Diyarbakır’dan 1. Kısa Film Festivaline tam destek

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesinin katkıları, aynı zamanda Eğil ve Sur Belediyesinin de destek verdiği 1. Diyarbakır Kısa Film Festivaline sivil toplum kuruluşları da sahip çıktı. Pandemi koşullarına göre organizeyi planlayan Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği yönetimi, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralını tam uygulayacak.

REKOR SAYIDA BAŞVURU YAPILDI

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneğinin geçen yıl şubat ayında start verdiği organizasyon için başvurular mart ayında başladı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan festival, pandemi nedeniyle ertelenirken, ancak on-line devam edilen başvurularda çok sayıda başvuru alındı. Başvuruların bin 266’sı uluslararası gösterim, 587’si kurmaca, 172 belgesel kategorisinden oldu.

30 FİLMİN GÖSTERİMİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Etkinlikte, 30 filmin gösteriminin yapılacağı, 14 kategoride ödül verileceği belirtildi. 1-4 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan festival kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 10’u uluslararası olmak üzere 30 filmin gösterimi yapılacak. Festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi sanat yönetmeni olmak üzere toplamda 14 dalda ödül verilecek.