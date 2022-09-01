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Diyarbakır'da okula gelir kazandıracak tarımsal üretimde hasat zamanı

01.09.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da okula gelir kazandıracak tarımsal üretimde hasat zamanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda oluşturulan sera ve uygulama bahçesinde öğrencilerin ürettiği ürünlerin hasadı yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, geçen yıl hizmete açılan Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda görevli öğretmenler, "Birlikte Üretiyoruz" projesi kapsamında okul içinde tarım atölyesi kurdu.

Kabak, patlıcan, domates, biber, salatalık, çilek gibi sebze ve meyveler ile çeşitli süs bitkilerinin tohumları atölyede fideye dönüştürüldü. Bu fideler, okulun bahçesindeki 400 metrekare sera ile 9 bin metrekarelik uygulama bahçesine 61 öğrencinin el emeğiyle mayıs ayında dikildi.

Öğrenciler, yetiştirilen ürünlerin hasadına başladı. Ürünlerin satışından elde edilecek gelir, okuldaki farklı projelerde kullanılacak.

Okul Müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine, hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli 61 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunduklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri projeye bir tohumla başladıklarını, şimdi de hasat yaptıklarını kaydeden Demirci, öğrencilerin bu işi severek yaptığını anlattı.

Buradan elde edecekleri gelirle gelecek senenin eğitim faaliyetlerini planladıklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 bin liralık gelir hedefliyoruz. Her sene bu katlanarak artacak. Daha fazla fide üreteceğiz. Hem öğrencilerimizi eğitmiş, rehabilite etmiş olacağız hem de onların eğitim faaliyetleri için bir kaynağa kavuşacağız. Öğrencilerimiz tarımsal faaliyetlerle uğraşırken çok mutlular."

Öğrencilerden Şehmuz Topçuoğlu (17) ise yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Okulumuzu çok seviyoruz. Toprağa dokunuyoruz. Bu imkanları bize sağladığı için okulumuza teşekkür ederiz." dedi.

Esra Ulam (16) da öğretmenlerinin kendileri için sağladığı imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arkadaşlarımızla domates topluyoruz. Bu okulda olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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