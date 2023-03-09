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Diyarbakır'da usta öğreticiler afetzedelere terzilik hizmeti veriyor

09.03.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da çadır kentte kalan depremzedeler için Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde 3 usta öğretici terzilik yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, AA muhabirine, çadır kent alanında 6 çadırda HEM tarafından depremzedelere çeşitli alanlarda hizmet verildiğini söyledi.

Çadır kentte hayat boyu öğrenme faaliyetinin sürdürüldüğünü belirten Eronat, bir çadırda 3 usta öğreticinin depremzedeler için gönüllü olarak çalıştığını kaydetti.

Eronat, "Usta öğreticiler kıyafetin kısaltılması, daraltılması, söküğün dikilmesi gibi hizmeti sunuyor. Elbiselerini dikemeyecek vatandaşlarımız var. Depremzedelere yardım için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Yenişehir HEM'de usta öğretici Asuman Azizoğlu Fidan ise çadır kentte depremzedelere hizmet verdiklerini aktararak, "Depremzedelerin kıyafetlerini dikiyoruz. Günde en az 25-30 depremzede başvuruyor." diye konuştu.

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