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Diyarbakır'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist, suçunu itiraf etti

22.12.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan terörist, bombayı araca kendisinin yerleştirdiğini itiraf etti. - Tutuklanan terörist F.A: - "Diyarbakır'a bu ayın ilk haftasında bir örgüt mensubu bombayı getirdi. Sonra patlatacağımız yeri görmeye gittik. Planlarımızı yaptık. Bombayı arabaya ben yerleştirdim"

Kentte 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan 4 şüpheliden F.A, sorgusunda, Lice ilçesi kırsalında bu yılın temmuz ayında teröristler tarafından eğitildiğini bildirdi.

"Bana eğitim vermelerindeki amaç böyle bir eylemi gerçekleştirmem içindi." ifadelerini kullanan F.A, şunları anlattı:

"Eylül ayında örgüt mensuplarıyla yaptığımız toplantıda, bana bomba getireceklerini söylediler ve patlatmamı istediler. Bunun karşılığında bana 10 bin dolar ve daha sonra da fazla para vereceklerini söylediler. Ayrıca beni istediğim yere göndereceklerini ve daha iyi yaşam sunabileceklerini söylediler. Diyarbakır'a bu ayın ilk haftasında bir örgüt mensubu bombayı getirdi. Sonra patlatacağımız yeri görmeye gittik. Planlarımızı yaptık. Bombayı arabaya ben yerleştirdim. Haziran ayından beridir bombayı patlatacağım yerin keşfini gerçekleştirdim. Daha önce hayvan pazarına gidiyordum. Polis araçlarını orada görüyordum ve orada gerçekleştireceğimi düşündüm. G.T'nin tanıdıkları vasıtasıyla kiraladığım araçta bombayı patlattım. Pişmanım."

Tutuklanan taksici A.A. ise saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia ederek sadece F.A'yı istediği yere taşıdığını belirtti.

Tutuklanan şüpheli G.T. de "F.A. bana 2-3 günlük bir araca ihtiyacının olduğunu söyledi. Ben de tanıdığım kiralamacı olduğu için kendisine yardımcı oldum. F.A. aracıma bindiği için ayakkabıma RDX kalıntılarının bulaştığını düşünüyorum." şeklinde ifade verdi.

Şüphelilerden F.A'nın babası B.A. da sorgusunda, montuna patlayıcı RDX kalıntısının nasıl bulaştığını bilmediğini ileri sürerek şunları kaydetti:

"Daha önce üzerimde bulunan montu F.A'nın başında bulunduğu ahır olarak kiraladığımız yere asmıştım. Sonrasında giydim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araçtaki bomba patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında F.A, A.A, G.T. ve B.A. tutuklanmıştı.

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