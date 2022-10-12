YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakırlı kebapçı mangalını köy çocukları için yaktı

Diyarbakırlı kebapçı mangalını köy çocukları için yaktı

12.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte kebapçılık yapan Nasır Ber, başlattığı proje kapsamında, doğduğu Bismil ilçesinin Tepe Mahallesi'nde okul bahçesine kurduğu tezgahta lise ve çevre köylerden gelen öğrenciler için ciğer ve Adana kebap hazırladı - Bu hizmeti ilçenin tüm köylerinde gerçekleştirmeyi hedefleyen Nasır Ber: - "Çocukken hiç kebap yemedim, okuyamadım. Şimdiki çocuklar hem kebap yesin, hem de okusun"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da kebapçılık yapan Nasır Ber, Bismil ilçesinde okul bahçesine kurduğu tezgahta hazırladığı kebapları yaktığı mangalda pişirerek öğrencilere ikram etti.

Kentte kebap salonu işleten Ber, başlattığı "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" kapsamında tezgahını, mangalını ve malzemelerini alarak personeli ile doğduğu Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nin yolunu tuttu.

Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde ekibiyle tezgahını kuran Ber, ciğer ve Adana kebap hazırladı.

Bu kez mangalını öğrenciler için okul bahçesinde yakan Ber, özenle hazırlanan kebapları pişirdi.

Çevredeki köylerde taşımalı eğitim gören ilkokul ve ortaokul ile lise öğrencileri de minibüslerle okul bahçesine getirildi.

Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci, hazırlanan kebapları davul zurna eşliğinde tattı. Çocuklara ayran ve tatlı da ikram edildi.

- "Çocukken hiç kebap yemedim"

Kebapçı Ber, AA muhabirine, 4 yaşındayken ailesiyle Adana'ya yerleştiğini, 7-8 yaşında kebapçıda çalışmaya başladığını, yıllar sonra döndüğü memleketi Diyarbakır'da mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Öğrencileri sevindirmek için böyle bir proje uyguladığını, doğduğunda köy olan Tepe Mahallesi'nde başlatmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ber, sundukları bu hizmet ile 2 bin 500 öğrenciye kebap ikram ettiklerini belirtti.

Ber, projeyi sürdüreceğini dile getirerek, "İki haftada bir köylere gideceğiz. Köylerde ne kadar çocuk varsa hepsine kebap vereceğiz. Ben çocukken hiç kebap yemedim, okuyamadım. Şimdiki çocuklar hem kebap yesin hem de okusun." dedi.

- "Burası bayram sabahı gibiydi"

Şehit Muhammed Sait Çelik İlkokulunda sınıf öğretmeni Elif Gizem Turan, öğrencilere böyle bir etkinlik düzenleneceğini söylediklerinde çok mutlu olduklarını belirtti.

"Çocuklarımız çok sevindi. Birçok öğrencimiz Diyarbakır merkeze dahi gidememiş. Çocuklarımıza bu heyecanı bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Burası adeta bayram sabahı gibiydi. Her şey dört dörtlüktü." ifadelerini kullanan Turan, Nasır Ber ve ekibine çocukları mutlu ettikleri için teşekkür etti.

Öğrencilerden 2. sınıfta okuyan Hiranur Gezer, kendileri için hazırlanan kebaptan yediklerini ve arkadaşlarıyla mutlu olduklarını söyledi.

Feride Doğru da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

- "Her çocuk kebap yiyecek"

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Nasır Ber'in kendisine ulaşarak ilçede okuyan öğrencilere ciğer ve Adana kebap ısmarlamak istediğini belirttiğini, bu düşüncenin kendilerini de memnun ettiğini dile getirdi.

Ak, ilk etapta 2 bin 500 öğrenci için hazırlanan bu projenin ilerleyen günlerde devam edeceğini ve yaklaşık 20 bin öğrenciye kebap ulaştırılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimize hem taşıma hizmeti sunuyor hem de yemek veriyor. Yapılan bu tür etkinlikler de farkındalık oluşturma adına önemli. Ustamız 20 bin öğrencimize ücretsiz bu desteği vereceğini söyledi. Her çocuk kebap yiyecek. Kebabın yanında tatlı, çiğ köfte, ayran ve su da ikram edildi. Bunun için ustamıza teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"2. Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı"2. Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'deEczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
THY uçağı kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'ya acil indiTHY uçağı kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'ya acil indi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Bismil okul öğrenci kebap

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:10
İkindi
15:21
Akşam
17:53
Yatsı
19:08

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Perşembe

Surkent Eczanesi
Sur
Ortadoğu Eczanesi
Yenisehir
Muradiye Eczanesi
Baglar
Havin Eczanesi
Baglar
Bağcılar Eczanesi
Baglar
Ece Eczanesi
Kayapinar
Diclekent Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürüyüş yapan 20 kadına 'çıplak koşucu' şoku!

Yürüyüş yapan 20 kadına 'çıplak koşucu' şoku!

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.