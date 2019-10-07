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Diyarbakırlı Serkan 'Survivor' hayali için parkur kurdu! Sesini Acun Ilıcalı'ya duyurmak istiyor

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YAŞAM  | 07.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye yarışmasına katılmak için spor malzemeleri bulamayan Diyarbakırlı Serkan Bayram, arkadaşlarından ödünç aldığı malzemelerle boş bir arazi üzerinde mini bir parkur oluşturdu. Yarışmaya hazırlanan Bayram, sesini programın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya duyurmayı hedefliyor.

Diyarbakırlı 19 yaşındaki Serkan Bayram, Survavior Türkiye yarışmasına katılmak için yıllardır durmadan çalışıyor. Kentin en işlek noktalarından birinde bulduğu boş araziye ödünç aldıkları malzemelerle mini parkur kurup hazırlıklarını sürdüren Bayram, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sesini duymasını bekliyor.

Serkan Bayram, henüz çocuk denecek yaşta Survivor Türkiye yarışmasını tutkuyla izlemeye başladı. Bir süre sadece programı izleyen Bayram, daha sonra bu programa katılmaya karar verdi. Survivor Türkiye yarışmasına katılmak için spor malzemeleri bulamayan Bayram, arkadaşlarından ödünç aldığı malzemelerle boş bir arazi üzerinde mini bir parkur oluşturdu. Kendi imkanları ile yaptığı zorlu parkurda fırsat bulduğu her an çalışan Bayram, birkaç defa yarışmaya katılmak için başvuruda bulundu. Hiçbir destek almadan arkadaşlarının yardımı ve kendi becerisiyle oluşturduğu parkurda yılmadan çalışmalarına devam eden Bayram, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sesini duyup kendisini yarışmaya davet etmesini bekliyor.

ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA PARKUR OLUŞTURDU

Arkadaşlarının yardımıyla parkur kuran Bayram, Survivor Türkiye 2020 kadrosunda ilk defa bir Diyarbakırlı olarak katılmak istediğini ve şampiyon olacağını söyledi. Bayram, "Yıllardır benim Survivor hayalim var, bu hayalin peşinden koşuyorum. Arkadaşlarımın yardımlarıyla çabalıyorum, onlarda destek veriyorlar. Buradan Acun Medya’ya sesleniyorum, onlar da inşallah beni duyar ve sesime çağrı verirler. Sabah kalktığımda işe gidiyorum, çalıştığım işte bir spor, sabah 3 saat boyunca tezgah kuruyoruz. Büyük tezgah, açması baya zor, akşamları ise spora gidiyorum. Hafta sonraları arkadaşlarımla parkurlara çalışıyorum, günümün yarısını sporla geçiriyorum. En büyük hayalim Survivor Türkiye yarışmasına katılmak. Ben seçilirsem inanıyorum ki memleketimi ve Diyarbakır’ı temsil ederim, şampiyon olurum. Daha önce Survivor Türkiye yarışmasında Diyarbakırlı yarışmacısı olmadı, bu yıl inşallah ben olurum. Yıllardır bu tür parkurlar yapıyorum, daha önce bodrum alanları ve kapalı alanlarda çalışırdım. Lastikleri sanayiden getirdik, diğer malzemeleri de bir tanıdıktan ödünç aldık. Bir günde inşa edip tamamladık, burada bire bir Survivor yaşıyoruz. Buda güzel bir duygu ama inşallah seçilir ve o duygu daha güzel olur" dedi.

DİZ VE AYAKLARINDAN YARALANDI AMA PES ETMEDİ

Yıllardır Serkan Bayram’ın destekçisi olduğunu ve birlikte antrenman yaptıklarını aktaran Diyar Kaya, Serkan’ın yarışmaya hazırlanırken parkurda dizleri ve ayaklarından yaralanmasına rağmen pes etmediğini aktardı Kaya, “Serkan’ın arkadaşıyım, her konuda desteklemek için yanındayım. Bu parkuru Serkan için kurduk, burada zorlu yarış içerisinde, kendisini adaya hazırlama açısından güzel bir motive oldu. Kimi gün acı çekti dizleri ve ayaklarında yara oluştu. Acun Medya ve ekibine sesleniyoruz, Diyarbakırlı bir genç Serkan’ı sunmak istiyoruz. Oraya giderek Diyarbakır’ı temsil edecek güzel bir genç ve çok azimli, bugün bu sahaya indiği zaman elinden gelen her şeyi yapıyor, sanki adada o anı yaşıyor ve onu buraya aktarıyor. Biz Diyarbakırlı olarak 8 arkadaşı ile birlikte her zaman yanındayız” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır serkan bayram ACUN ILICALI survivior

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