Diyarbakırspor sevgisi AVM’lere yansıdı

"Diyarbakırspor Türk sporunun ulu çınarıdır"

Diyarbakırspor’un Türk futbolunun ulu çınarları olduğunu kaydeden yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Siyabend Aydın, "Diyarbakırspor, bölgenin umudu ve ortak paydası olmuş, Türkiye’nin her bölgesinde ve hatta dünyanın her yerinde taraftarı olan büyük bir sosyal projedir. Bir spor kulübünden çok daha farklı anlamlar içermektedir. Amacımız mazisi başarılarla dolu kulübümüzü yeniden Türk sporunun marka değeri yüksek kulüpleri arasına katmaktır. Türkiye’nin her yerinden olumlu mesajlar alıyoruz. İnsanlar derin bir heyecan içerisinde. Şanlı Diyarbakırspor armasını inşallah el birliği ile mücadele ederek hak ettiği yere getireceğiz, en üst liglerde dalgalandırma imkanı bulacağız. Farklı projelerimiz var, planlı bir şekilde hayata geçireceğiz" diye konuştu.