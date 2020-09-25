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Diyarbakırspor sevgisi AVM’lere yansıdı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir alışveriş merkezinin önünde bulunan direklere asılan dev Diyarbakırspor bayrakları renkli görüntüler oluşturarak vatandaşların beğenisini kazandı.

Diyarbakırspor sevgisi AVM’lere yansıdı

Diyarbakır’da bir alışveriş merkezinin önünde bulunan direklere asılan dev Diyarbakırspor bayrakları renkli görüntüler oluşturarak vatandaşların beğenisini kazandı. Diyarbakırspor sevgisini geniş kitlelere ulaştırmak için projeler hazırladıklarını belirten kulüp başkanı Siyabend Aydın, "Amacımız hem sportif başarı hem de sosyal aktivitelerle Diyarbakırspor’un marka değerini yeniden en üst seviyeye çıkarmaktır" dedi.
Son 3 sezonda 3 lig çıkarak Bölgesel Amatör Ligine kadar yükselen Diyarbakırspor’un uzun yıllar sonra yapılanma içerisine girmesi kentte spor anlamında kaybolan heyecanı geri getirdi. Bir alışveriş merkezinin önünde bulunan direklerde göndere çekilen kulübün bayrakları ilgi odağı oldu. Kulübün armasından oluşan bayraklar vatandaşların beğenisini kazandı. Bayrakların önümüzdeki günlerde kentin diğer bölgelerindeki işlek noktalara da asılması planlanıyor.
Bayrakların çok güzel bir görüntü oluşturduğunu belirten vatandaşlar, tarihi başarılarla dolu olan 52 yıllık kulübün yeniden canlanmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Diyarbakırspor Türk sporunun ulu çınarıdır"
Diyarbakırspor’un Türk futbolunun ulu çınarları olduğunu kaydeden yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Siyabend Aydın, "Diyarbakırspor, bölgenin umudu ve ortak paydası olmuş, Türkiye’nin her bölgesinde ve hatta dünyanın her yerinde taraftarı olan büyük bir sosyal projedir. Bir spor kulübünden çok daha farklı anlamlar içermektedir. Amacımız mazisi başarılarla dolu kulübümüzü yeniden Türk sporunun marka değeri yüksek kulüpleri arasına katmaktır. Türkiye’nin her yerinden olumlu mesajlar alıyoruz. İnsanlar derin bir heyecan içerisinde. Şanlı Diyarbakırspor armasını inşallah el birliği ile mücadele ederek hak ettiği yere getireceğiz, en üst liglerde dalgalandırma imkanı bulacağız. Farklı projelerimiz var, planlı bir şekilde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Diyarbakırspor sevgisi AVM’lere yansıdı

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