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Diyet bar tarifi ile ara öğünleriniz hem doyurucu hem besleyici olsun

Betül Songur Betül Songur 04.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Diyet bar, genellikle zayıflama diyetleri sırasında, kişinin ara öğütlerini zenginleştirmek adına, proteinden zengin hazırlanmış karışımlar olmaktadır. Diyet barlar daha çok sporcu barları olarak da bilinmektedir. Piyasadaki sporcu barları ise protein tozu eklenmiş barlardır, evde yapılabilecek diyet barlara göre protein açısından biraz daha zenginleştirilmiş barlardır. Özellikle kas yapıcı spor egzersizleri yapmayan kişilerde, yani sadece zayıflama diyeti yapan kişilerde protein tozu önermeyiz.

Evde daha doğal yollarla hazırlanmış diyet barları tavsiye etmekteyiz. Bunları da bir ana öğün olarak değil özellikle ara öğünlerde atıştırmalara alternatif olarak önermekteyiz.

Diyet bar için kullanılacak malzemeler, çoğunlukla zayıflama diyetlerinde kalori değişimlerini bozmayacak, kişiye kilo aldırmayacak fakat ara öğünlerde tokluk hissi sağlayıp kalorisi düşük karışımlar hazırlanabilecek malzemeler olmalıdır. Aynı zamanda zenginleştirilmiş bir diyet bar hazırlamak için de, protein içeriğinden zengin malzemeleri kullanmayı tercih ediyoruz. Kullanacağımız diyet bardaki malzemelerden, özellikle yulaf kepeği karışımı, protein açısından zengin olduğu için tercih edilebilir. Yulaf ezmesi, kuruyemişlerden ceviz, fındık ve badem, hurma, kuru üzüm, gün kurusu kayısı kullanılacak diğer malzemelerdendir.

Bu malzemelerin dışında da kıvam vermesi açısından muz ve yumurtayı kullanmayı tercih ediyoruz. Yumurta özellikle protein kalitesini artırmaktadır. Muz da magnezyum, potasyum ve lif açısından diyet barları zenginleştirmektedir.

DİYET BAR NASIL HAZIRLANIR?

  • Diyet barı hazırlarken öncelikle içeriğinde kullanılan her malzemenin gramajı önemlidir.
  • 50 gr. ceviz, fındık ve badem, ikiye bölünür. 50 gr. hurma küp küp dilimlenir. 50 gr. gün kurusu kayısı küp küp doğranır.
  • Sarı kuru üzüm ve siyah çekirdekli kuru üzüm de 50 gr. olmalıdır.
  • Bu malzemelere ilaveten üzerine bir çay bardağı yani 100 gr. kadar yulaf kepeği karışımı, bir çay bardağı kadar yulaf ezmesi kullanacağız.
  • Bütün malzemeler bir kapta toplandıktan sonra üzerine 2 yumurta kırılır.
  • Bir adet muz püresi ilave edilir.
  • Ardından hiç şekilsiz yemek kaşığıyla fırın tepsisindeki yağlı kağıt üzerine koyabilir ve 160 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirebilirsiniz.

DİYET BAR NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Diyet bar tüketimi, zayıflama diyetiyle birlikte önerilmektedir. Bunun yanında günlük beslenmede ara öğünlerde tüketilebilecek çok besleyici bir karışımdır. Ara öğünde, çay ya da kahve yanında bir şeyler atıştırmayı tercih ediyorsanız, proteinden zengin, kalorisi düşük, yağsız ve şekersiz diyet barlar ya da protein barlar rahatlıkla tüketilebilir. Böylelikle bir ara öğünde maksimum 150 kalori almış olacaksınız.


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