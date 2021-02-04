Diyet bar tarifi ile ara öğünleriniz hem doyurucu hem besleyici olsun

Evde daha doğal yollarla hazırlanmış diyet barları tavsiye etmekteyiz. Bunları da bir ana öğün olarak değil özellikle ara öğünlerde atıştırmalara alternatif olarak önermekteyiz.

Diyet bar için kullanılacak malzemeler, çoğunlukla zayıflama diyetlerinde kalori değişimlerini bozmayacak, kişiye kilo aldırmayacak fakat ara öğünlerde tokluk hissi sağlayıp kalorisi düşük karışımlar hazırlanabilecek malzemeler olmalıdır. Aynı zamanda zenginleştirilmiş bir diyet bar hazırlamak için de, protein içeriğinden zengin malzemeleri kullanmayı tercih ediyoruz. Kullanacağımız diyet bardaki malzemelerden, özellikle yulaf kepeği karışımı, protein açısından zengin olduğu için tercih edilebilir. Yulaf ezmesi, kuruyemişlerden ceviz, fındık ve badem, hurma, kuru üzüm, gün kurusu kayısı kullanılacak diğer malzemelerdendir.

Bu malzemelerin dışında da kıvam vermesi açısından muz ve yumurtayı kullanmayı tercih ediyoruz. Yumurta özellikle protein kalitesini artırmaktadır. Muz da magnezyum, potasyum ve lif açısından diyet barları zenginleştirmektedir.