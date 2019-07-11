Diyet bozduran 6 sebebe dikkat

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, diyet bozduran sebeplere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Mısırlı, böylece çok daha sürekli ve efektif bir diyet deneyimi yaşanmış olacağını ifade ederek şu tavsiyelerde bulundu:

“Ara öğün yapmak: Zayıflama diyeti uygulayan bireyler ara öğünleri gereksiz buluyor ve yapmayabiliyorlar. Oysa ara öğün yapmak kişiyi, masa başı iş de yapsa vücudun kıtlık sinyali almasını, dolayısıyla yağları depo olarak tutmasını engelliyor. Ara öğün yapanlar kişilerde metabolizma çok daha hızlı çalışıyor. Masa başı işi de yapılsa vücut enerji harcamaya devam ediyor, yağlardan enerjiyi kullanıyor. Ara öğünsüz diyette vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan karşılıyor. Böylece yağ yakımı hedeflenirken kas yıkımı olmuş oluyor.

Kalori hesabı yapmak: Diyetisyen gözetiminde diyet yapanlar, günlük besinlerinin kalorisini öğrendikten sonra öğlen ve akşam yemeklerin kalorisini hesaplayıp bu kaloriye denk gelen dondurma, tatlı, fast food ya da başka yiyecekler tüketmeye çalışıyor. Fakat bu yöntem denge bozuyor. Günlük alınması gereken protein, yağ ve karbonhidrat miktarı karşılanamadığından kalori tutsa bile içerik yüzdeleri tutmadığından diyet etkili olamıyor.