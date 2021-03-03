Diyet hamburger tarifi ile sağlıklı bir kaçamağa ne dersiniz?

Diyet hamburger tarifi, tam tahıllı hamburger ekmeğini dolduracak lezzetli mi lezzetli köfte ve baharatlarla keyifli bir kaçamak sunacak. Peki bunun için nelere ihtiyacımız var? İşte sizler için malzeme listesi ve yapılışı ile diyet hamburger tarifi...

DİYET HAMBURGER TARİFİ

MALZEMELER:

180 gram yağsız dana kıyma

Tam tahıllı hamburger ekmeği

1/2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı sirke

2 dilim light kaşar peyniri

Soğan, domates, marul

Tuz, karabiber, kimyon

YAPILIŞI:

Hamburger köftesini teflon tavada yağ ilave etmeden kızartalım.

Hamburger köftesi pişerken bir dilim beyaz tost ekmeğinin üzerine bir tatlı kaşığı ketçap sürelim.

Üzerine dilimlenmiş salatalık turşusunu dizelim.

Marul yapraklarını huni olacak şekilde birleştirerek içerisine ısıttığımız hamburger köftesini ve bir ince dilim az yağlı kaşar peyniri koyalım.

Kaşar marulların arasında erimeye başladığında hazırladığımız tost ekmeğinin üzerine marula sarılı köfte ve peyniri koyalım.

Altı ekmek üstü marul diyet hamburgerimiz hazır.

Şimdiden afiyet olsun...

DİYET HAMBURGER BESİN DEĞERLERİ:

Enerji/kkal 448 kkal

Protein 46,1 gr

Karbonhidrat 26,5 gr

Yağ 17,5 gr

