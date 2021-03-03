YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Diyet hamburger tarifi ile sağlıklı bir kaçamağa ne dersiniz?

Diyet hamburger tarifi ile sağlıklı bir kaçamağa ne dersiniz?

Betül Songur Betül Songur 03.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyet hamburger tarifi ile sağlıklı bir kaçamağa ne dersiniz?

Diyet hamburger tarifi hem lezzetten uzak kalamayan hem de sağlığına düşkün olanlar için keyifli bir öğün elde etmeyi sağlıyor. Diyet hamburger tarifi içindeki eti, tercih edilen ekmeği ve diğer malzemeleri ile katkı maddesi içermeyen yemeklerle beslenmek isteyenlerin olmazsa olmazı olacak.

Diyet hamburger tarifi, tam tahıllı hamburger ekmeğini dolduracak lezzetli mi lezzetli köfte ve baharatlarla keyifli bir kaçamak sunacak. Peki bunun için nelere ihtiyacımız var? İşte sizler için malzeme listesi ve yapılışı ile diyet hamburger tarifi...

DİYET HAMBURGER TARİFİ

MALZEMELER:

  • 180 gram yağsız dana kıyma
  • Tam tahıllı hamburger ekmeği
  • 1/2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı galeta unu
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 2 dilim light kaşar peyniri
  • Soğan, domates, marul
  • Tuz, karabiber, kimyon

YAPILIŞI:

Hamburger köftesini teflon tavada yağ ilave etmeden kızartalım.
Hamburger köftesi pişerken bir dilim beyaz tost ekmeğinin üzerine bir tatlı kaşığı ketçap sürelim.
Üzerine dilimlenmiş salatalık turşusunu dizelim.
Marul yapraklarını huni olacak şekilde birleştirerek içerisine ısıttığımız hamburger köftesini ve bir ince dilim az yağlı kaşar peyniri koyalım.
Kaşar marulların arasında erimeye başladığında hazırladığımız tost ekmeğinin üzerine marula sarılı köfte ve peyniri koyalım.
Altı ekmek üstü marul diyet hamburgerimiz hazır.
Şimdiden afiyet olsun...

DİYET HAMBURGER BESİN DEĞERLERİ:

Enerji/kkal 448 kkal
Protein 46,1 gr
Karbonhidrat 26,5 gr
Yağ 17,5 gr

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Pamuk gibi yumuşacık: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabarıyor! Pamuk gibi yumuşacık: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabarıyor!
MasterChef'e damga vuran özel lezzet!MasterChef'e damga vuran özel lezzet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılar

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılar

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Hileye dikkat! Meğer içine bulyon koyarak...

Hileye dikkat! Meğer içine bulyon koyarak...

Tam 103 gün sonra buluştular!

Tam 103 gün sonra buluştular!

Mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz! Öyle faydaları var ki...

Mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz! Öyle faydaları var ki...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Masada yer ayırın! En sağlıklısı buymuş

Masada yer ayırın! En sağlıklısı buymuş

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bir oturuşta bir paketi bitiyor! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Bir oturuşta bir paketi bitiyor! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Tüketilmesi yasak! Patates ve patlıcandan uzak durun

Tüketilmesi yasak! Patates ve patlıcandan uzak durun

Tereyağın mahleple buluşması: Kıyır kıyır simit kurabiye tarifi!

Tereyağın mahleple buluşması: Kıyır kıyır simit kurabiye tarifi!

Diğer Haberler

Klasik mısır ekmeğini aratmıyor: Peynirli mısır ekmeği börek niyetine kapış kapış gidiyor!

Börek niyetine kapış kapış gidiyor!

Evde olan malzemelerle yapılıyor: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabaran puf börek tarifi!

Pamuk gibi yumuşacık: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabarıyor!

Artan kekten hafif mi hafif, kolay mı kolay kupta tiramisu tarifi

Artan kekten hafif mi hafif, kolay mı kolay kupta tiramisu tarifi

'Bulgursuz kısır mı olur?' demeyin! İçine koyduğumuz gizli malzemeyi kimse anlamıyor

'Bulgursuz kısır mı olur?' demeyin!

15 dakikada hazır: Toz fıstıklı az malzemeli kıyır kıyır fıstıklı kurabiye

15 dakikada hazır: Toz fıstıklı az malzemeli kıyır kıyır fıstıklı kurabiye

Kalın veya ince, ızgarada veya ocakta: Sulu sulu yumuşacık hamburger yapmak için kolları sıvayın

Kalın veya ince, ızgarada veya ocakta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.